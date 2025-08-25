fechar
Filmes | Notícia

Qual filme da Sessão da Tarde hoje 25/08? Comédia romântica com músicas dos Beatles será exibida

Longa metragem estrelado por Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran vai passar na Globo nesta segunda, 25 de agosto. Confira a sinopse e veja trailer

Por Marilia Pessoa Publicado em 25/08/2025 às 13:45
Filme Yesterday
Filme Yesterday - Divulgação/Universal

Clique aqui e escute a matéria

O filme que vai passar na “Sessão da Tarde” da TV Globo desta segunda-feira (25) é “Yesterday - A Trilha do Sucesso” de 2019.

O longa-metragem é estrelado por Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran e vai passar a partir das 15h30, horário de Brasília.

Em "Yesterday", após um acidente, um cantor acorda em um mundo onde ele é a única pessoa que se lembra dos Beatles.

Usando as músicas da lendária banda, ele se torna um fenômeno global, mas descobre que a fama traz desafios inesperados.

Confira o trailer:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço

Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags