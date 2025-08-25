Qual filme da Sessão da Tarde hoje 25/08? Comédia romântica com músicas dos Beatles será exibida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Longa metragem estrelado por Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran vai passar na Globo nesta segunda, 25 de agosto. Confira a sinopse e veja trailer

Clique aqui e escute a matéria

O filme que vai passar na “Sessão da Tarde” da TV Globo desta segunda-feira (25) é “Yesterday - A Trilha do Sucesso” de 2019.

O longa-metragem é estrelado por Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran e vai passar a partir das 15h30, horário de Brasília.

Em "Yesterday", após um acidente, um cantor acorda em um mundo onde ele é a única pessoa que se lembra dos Beatles.

Usando as músicas da lendária banda, ele se torna um fenômeno global, mas descobre que a fama traz desafios inesperados.

Confira o trailer:

