Mistério com romance: 4 filmes na Netflix para quem ama amor com suspense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seja com casais suspeitos, paixões proibidas ou segredos reveladores, o amor nesses roteiros é tão emocionante quanto o mistério. Confira

Clique aqui e escute a matéria

Nem toda história de amor é feita de flores e finais felizes. Às vezes, o romance acontece em meio a investigações, segredos sombrios, reviravoltas inesperadas e escolhas perigosas.

E é exatamente aí que a combinação entre amor e suspense se torna irresistível.

Os filmes a seguir são ideais para quem ama sentir o coração bater mais rápido tanto pela emoção quanto pelo mistério.

Prepare a pipoca e escolha um lugar confortável. Confira:

1. Garota Exemplar (Gone Girl)

Direção: David Fincher | EUA, 2014

Baseado no best-seller de Gillian Flynn, este thriller psicológico gira em torno do desaparecimento de Amy Dunne no dia do seu aniversário de casamento.

Seu marido, Nick, se torna o principal suspeito, e a história vira um quebra-cabeça tenso onde nada é o que parece. O casamento deles, que parecia perfeito, esconde camadas perturbadoras.

Com atuações impecáveis e reviravoltas geniais, é o tipo de filme que prende do início ao fim. Uma história de amor? Sim, mas daquelas que desafiam qualquer ideia romântica tradicional.

2. O Segredo (The Secret: Dare to Dream)

Direção: Andy Tennant | EUA, 2020

Com um suspense mais suave e emocional, esse drama romântico traz Miranda, uma viúva com três filhos que tenta manter a família unida apesar das dificuldades.

Quando um misterioso desconhecido entra em sua vida, trazendo consigo um segredo que pode mudar tudo, os caminhos do amor e do destino se cruzam de forma inesperada.

É ideal para quem gosta de suspense leve, com um toque de mistério e muito coração envolvido.

3. Rebecca – A Mulher Inesquecível (Rebecca)

Direção: Ben Wheatley | Reino Unido, 2020

Nesta adaptação moderna do clássico de Daphne du Maurier, uma jovem se casa com um viúvo rico e vai viver na mansão de Manderley. Lá, ela é constantemente assombrada pela memória da falecida esposa, Rebecca, cuja presença parece ainda dominar a casa e todos ao redor.

O filme mistura romance gótico com tensão psicológica em uma atmosfera visualmente deslumbrante.

É um suspense elegante com uma história de amor marcada por segredos, ciúmes e obsessão.

4. Em Seu Lugar (The Weekend Away)

Direção: Kim Farrant | EUA, 2022

Quando duas amigas viajam para a Croácia em um fim de semana para relaxar, tudo vira um pesadelo quando uma delas desaparece.

A protagonista se vê envolvida em uma rede de mentiras, traições e lembranças confusas — inclusive envolvendo um romance antigo que pode estar mais próximo da verdade do que ela imagina.

Com clima de mistério, cenários paradisíacos e tensão crescente, o filme mantém o suspense até o último minuto e ainda reserva espaço para o drama emocional.