Mistério com romance: 4 filmes na Netflix para quem ama amor com suspense
Seja com casais suspeitos, paixões proibidas ou segredos reveladores, o amor nesses roteiros é tão emocionante quanto o mistério. Confira
Nem toda história de amor é feita de flores e finais felizes. Às vezes, o romance acontece em meio a investigações, segredos sombrios, reviravoltas inesperadas e escolhas perigosas.
E é exatamente aí que a combinação entre amor e suspense se torna irresistível.
Os filmes a seguir são ideais para quem ama sentir o coração bater mais rápido tanto pela emoção quanto pelo mistério.
Prepare a pipoca e escolha um lugar confortável. Confira:
1. Garota Exemplar (Gone Girl)
Direção: David Fincher | EUA, 2014
Baseado no best-seller de Gillian Flynn, este thriller psicológico gira em torno do desaparecimento de Amy Dunne no dia do seu aniversário de casamento.
Seu marido, Nick, se torna o principal suspeito, e a história vira um quebra-cabeça tenso onde nada é o que parece. O casamento deles, que parecia perfeito, esconde camadas perturbadoras.
Com atuações impecáveis e reviravoltas geniais, é o tipo de filme que prende do início ao fim. Uma história de amor? Sim, mas daquelas que desafiam qualquer ideia romântica tradicional.
2. O Segredo (The Secret: Dare to Dream)
Direção: Andy Tennant | EUA, 2020
Com um suspense mais suave e emocional, esse drama romântico traz Miranda, uma viúva com três filhos que tenta manter a família unida apesar das dificuldades.
Quando um misterioso desconhecido entra em sua vida, trazendo consigo um segredo que pode mudar tudo, os caminhos do amor e do destino se cruzam de forma inesperada.
É ideal para quem gosta de suspense leve, com um toque de mistério e muito coração envolvido.
3. Rebecca – A Mulher Inesquecível (Rebecca)
Direção: Ben Wheatley | Reino Unido, 2020
Nesta adaptação moderna do clássico de Daphne du Maurier, uma jovem se casa com um viúvo rico e vai viver na mansão de Manderley. Lá, ela é constantemente assombrada pela memória da falecida esposa, Rebecca, cuja presença parece ainda dominar a casa e todos ao redor.
O filme mistura romance gótico com tensão psicológica em uma atmosfera visualmente deslumbrante.
É um suspense elegante com uma história de amor marcada por segredos, ciúmes e obsessão.
4. Em Seu Lugar (The Weekend Away)
Direção: Kim Farrant | EUA, 2022
Quando duas amigas viajam para a Croácia em um fim de semana para relaxar, tudo vira um pesadelo quando uma delas desaparece.
A protagonista se vê envolvida em uma rede de mentiras, traições e lembranças confusas — inclusive envolvendo um romance antigo que pode estar mais próximo da verdade do que ela imagina.
Com clima de mistério, cenários paradisíacos e tensão crescente, o filme mantém o suspense até o último minuto e ainda reserva espaço para o drama emocional.