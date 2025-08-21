Pré venda de 'Invocação do Mal 4: O Último Ritual' começa hoje (21)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com estreia marcada para o dia 04 de setembro, longa da Warner Bros. Pictures acompanha o caso mais perturbador da carreira de Ed e Lorraine Warren

Clique aqui e escute a matéria

Os fãs de terror já podem garantir seu lugar para testemunhar a conclusão de uma das franquias mais icônicas de terror nos cinemas. A Warner Bros. Pictures Brasil inicia hoje, 21 de agosto, a pré-venda de ingressos para Invocação do Mal 4: O Último Ritual.

O aguardado longa estreia nos cinemas em 04 de setembro, encerrando de forma arrepiante a trajetória dos renomados investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga).

Inspirado em eventos reais, Invocação do Mal 4: O Último Ritual acompanha o caso mais perturbador e enigmático da carreira do casal, em um desfecho que promete trazer grandes sustos e mexer até com os espectadores mais corajosos.

E, para entrar no clima de terror, os três primeiros filmes da franquia Invocação do Mal voltam hoje também, 21 de agosto, aos cinemas. O público tem até o dia 27 de agosto para maratonar os longas nas telonas, se assustando novamente ou conhecendo pela primeira vez os casos assustadores enfrentados pelo casal, e se preparando para o capítulo final.

Para informações sobre ingressos e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas. Acesse aqui o post oficial de anúncio da pré-venda.

Sobre o filme

A New Line Cinema apresenta o nono filme do universo cinematográfico Invocação do Mal, que já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares nos cinemas, Invocação do Mal 4: O Último Ritual, dirigido pelo veterano cineasta da franquia, Michael Chaves, e produzido pelos arquitetos do universo Invocação do Mal, James Wan e Peter Safran.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual é o mais novo eletrizante capítulo do icônico universo cinematográfico Invocação do Mal, baseado em eventos reais. Vera Farmiga e Patrick Wilson se reencontram, para trabalhar em um último caso, como os renomados investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren, uma considerável e arrepiante adição à franquia sucesso mundial de bilheteria.

Vera Farmiga e Patrick Wilson estrelam ao lado de Mia Tomlinson e Ben Hardy, nos papéis de Judy Warren, filha de Ed e Lorraine, e seu namorado Tony Spera. O elenco também conta com Steve Coulter, que retorna como Padre Gordon, além de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.