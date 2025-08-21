Estreias da semana nos cinemas desta quinta-feira (21)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estreias da semana trazem Dakota Johnson, cinebiografia de Luiz Gonzaga e o retorno de clássicos como Invocação do Mal. Saiba mais!

A programação desta semana nas telonas traz opções para todos os gostos: da comédia romântica Amores à parte, com Dakota Johnson, à aguardada cinebiografia Luiz Gonzaga – Légua tirana.

Também chegam às salas a comédia nacional Uma mulher sem filtro, estrelada por Fabiula Nascimento, e o relançamento da trilogia de terror Invocação do mal.

Confira os destaques e a lista completa de filmes em cartaz entre os dias 21 e 27 de agosto.

Estreias

Amores à parte



Na trama, Carey (Kyle Marvin) fica arrasado quando sua esposa (Adria Arjona) confessa uma traição e pede a separação. Em busca de conselhos, ele recorre aos amigos Julie (Dakota Johnson) e Paul (Michael Angelo Covino), que vivem um relacionamento aberto. Tentando salvar seu casamento, Carey resolve adotar o mesmo modelo, mas a ideia acaba saindo do controle. Direção de Michael Angelo Covino.

Anônimo 2



Sequência do sucesso estrelado por Bob Odenkirk, o longa traz Hutch Mansell tentando se reconectar com a família, mas sendo puxado de volta ao seu passado violento. O roteiro é assinado pelo criador da franquia John Wick e a direção é de Timo Tjahjanto.

Faça ela voltar



Dos irmãos Danny e Michael Philippou (Fale comigo), o terror acompanha os meio-irmãos Andy (Billy Barratt) e Piper (Sora Wong), adotados por Laura (Sally Hawkins). Na nova casa isolada, eles descobrem segredos sombrios e rituais estranhos.

Luiz Gonzaga — Légua tirana



A cinebiografia mostra a infância e juventude do Rei do Baião, destacando como as experiências como retirante nordestino marcaram sua obra. O papel de Luiz Gonzaga é interpretado por Kayro Oliveira, Wellington Lugo e Chambinho do Acordeon, que já viveu o músico em Gonzaga: de pai pra filho (2012). Direção de Diogo Fontes e Marcos Carvalho.

Moacyr Luz, o embaixador dessa cidade



O documentário de Tarsilla Alves acompanha a trajetória do músico e criador do Samba do Trabalhador, mostrando sua relação com o Rio de Janeiro. Entre os depoimentos estão Zeca Pagodinho, Maria Bethânia, Fafá de Belém e Jards Macalé.

Rabia — As esposas do Estado Islâmico



Inspirado em relatos reais, o filme de Mareike Engelhardt narra a história de Jessica (Megan Northam), uma jovem francesa que viaja à Síria em busca de uma nova vida. Lá, acaba vivendo em uma casa destinada às esposas de futuros soldados do Estado Islâmico e se vê presa a regras opressivas.

Uma mulher sem filtro



Na comédia dirigida por Arthur Fontes, Bia (Fabiula Nascimento) é uma publicitária sobrecarregada que perde a paciência quando Paloma (Camila Queiroz), uma influenciadora digital, conquista o cargo que ela sempre sonhou. Após buscar ajuda espiritual, Bia passa a viver sem qualquer filtro social.

Relançamentos

Invocação do mal



A trilogia de terror volta às telonas pouco antes da estreia do novo capítulo da franquia, em setembro. Os filmes acompanham os investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) em casos sobrenaturais aterrorizantes.

Demon Slayer: Mugen Train — O filme



O sucesso de 2021 retorna aos cinemas antes do lançamento da nova trilogia do anime. A história acompanha Tanjir e seus companheiros em uma perigosa missão a bordo do Trem Infinito. Direção de Haruo Sotozaki.

Princesa Mononoke



Aclamada animação de Hayao Miyazaki volta em versão IMAX. O filme narra a jornada de um príncipe em busca de cura, que acaba envolvido no conflito entre a natureza, defendida pela Princesa Mononoke, e a expansão da civilização.