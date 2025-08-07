Uma comédia romântica com final diferente (e que divide opiniões) chegou à Netflix e quase ninguém viu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filme de romance estrelado por Sofia Carson e Corey Mylchreest tem uma história emocionante com final surpreendente. Saiba mais sobre o filme

Tem comédia romântica nova que acabou de chegar na Netflix! “Meu Ano em Oxford” estreou neste mês de agosto na plataforma de streaming e já está dividindo opiniões por causa do final surpreendente.

Independente de ter gostado ou não, muita gente concorda que o filme se destaca por ter um final diferente e uma história envolvente.

Com direção de Iain Morris e roteiro de Allison Burnett e Savion Einstein, o filme "Meu Ano em Oxford" traz no elenco principal Sofia Carson, Corey Mylchreest e Dougray Scott.

Saiba mais sobre o longa a seguir e entenda o final!

Qual é a história do filme Meu Ano em Oxford?

Uma estudante americana, Anna De La Vega, realiza seu sonho de estudar na renomada Universidade de Oxford.

Focada em sua carreira, ela é surpreendida pelo amor ao se envolver com seu charmoso professor de literatura, Jamie Davenport.

O que começa como um relacionamento casual se aprofunda, mas um segredo inimaginável de Jamie ameaça colocar tudo a perder. O filme é baseado no livro da autora Julia Whelan.

Curiosidades sobre o filme Meu Ano em Oxford

Sofia Carson também atua como produtora executiva do filme. Além de estrelar “Meu Ano em Oxford”, ela foi responsável por gerenciar o orçamento e as equipes de produção.

As gravações ocorreram em locações reais em Oxford, como os colégios Magdalen, St Hugh’s e Hertford, além do Merton Street Wine Bar. Algumas cenas também foram filmadas em Windsor.

Para evitar o grande fluxo de estudantes, a equipe teve que começar a gravar cedinho na universidade.

Final explicado de Meu Ano em Oxford

Atenção, spoilers!

Anna descobre que Jamie está em cuidados paliativos contra um câncer terminal, recusando o tratamento. Apesar de se apaixonarem, ele a pede para seguir sua vida.

Anna decide ficar para passar os últimos dias ao lado dele. Eles planejam fazer uma viagem pela Europa, mas a pneumonia agrava o estado de saúde de Jamie, levando-o à morte.

Anna faz a viagem sonhada sozinha em memória a Jamie e decide viver da literatura.

