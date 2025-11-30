"Cacareco girls": conheça o novo fenômeno fashion

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A mistura de nostalgia, cultura pop e acessórios colecionáveis coloca Hello Kitty no centro de uma tendência que cresce dentro e fora da internet

O termo cacareco, antes associado a objetos sem uso ou sem valor, ganhou novo significado para a geração nascida entre os anos 1990 e 2010.

Os itens pequenos e colecionáveis, que atravessam décadas entre bibelôs e chaveiros, agora surgem como símbolo de expressão pessoal e parte de uma estética que une humor, afeto e memória.

O movimento cresceu tanto no ambiente digital que acabou criando um grupo identificado nas redes: as “cacareco girls”.

Dentro desse universo, a lógica que impulsiona categorias como “girls girl”, “girls math” e “girly girl” também molda o grupo que exibe penduricalhos.

Hashtags ajudam a ampliar o alcance e os acessórios pendurados em bolsas e mochilas criam uma espécie de reconhecimento instantâneo entre os fãs.

O que antes era visto apenas como um detalhe se tornou praticamente um cartão de identidade, marcado pela combinação entre fofura, excesso e personalidade.

A nostalgia e o retorno dos anos 2000

A nostalgia é o motor desse comportamento. A estética dos anos 2000 voltou ao centro da moda e traz com ela o hábito de carregar pequenos objetos, misturar estilos e adicionar charme ao cotidiano. Nessa onda, a Hello Kitty reafirma seu espaço como ícone absoluto. A personagem atravessou gerações e encontrou terreno fértil no retorno da estética Y2K, que recupera elementos da adolescência de muitos adultos de hoje.

Para influenciadoras como Érica Imenes, que mantém presença marcante nas redes com looks repletos de acessórios, esse movimento não é exatamente novidade. “Eu sou o Cacareco Girl antes de Cacareco Girl ser um rolê. Eu sou uma millennial, tenho quase 36 anos e eu cresci com a referência das ‘Spice Girls’, do ‘Girl Power’, do ‘Seja Você Mesma’. Então, desde que eu era muito nova, eu gostava de grandes plataformas, penduricalhos, brilho. Sempre fui essa coisa do over”, conta.

Ela explica que a tendência apenas ampliou o acesso aos itens que já faziam parte de sua rotina. A colaboração da Hello Kitty com o McDonald's, por exemplo, reintroduziu bonecas penduráveis que retomam a lembrança dos brindes colecionáveis.

“Quando o cacareco se tornou, ou voltou, para essa tendência nos últimos um ano e meio, para mim era só mais um dia comum na minha vida. E isso facilitou o meu acesso. O bom de as coisas que a gente ama entrarem na tendência é que agora podemos encontrá-las em várias marcas e lugares. Por conta da Sanrio, com mais marcas licenciando seus produtos, eu tenho mais opções de cacarecos, acessórios e balangandãs dos meus personagens favoritos para me expressar", afirma.

O interesse crescente já é sentido no mercado. Caroline Manha, gerente comercial e de marketing da Sanrio, observa uma procura intensa pelos produtos da personagem.

“A adesão do mercado tem sido notável, e ver nossa personagem presente em tantos espaços e acompanhando diversas gerações é um reflexo claro de uma tendência em ascensão. Esse fenômeno é natural, pois as pessoas buscam se conectar com os assuntos em alta e fazer parte dos movimentos culturais do momento”, comenta.

O resultado é claro. O que começou como uma estética de nicho se tornou um movimento amplo, que mistura nostalgia, expressão pessoal e muita criatividade.

As “cacareco girls” mostram que, longe de serem apenas objetos decorativos, os penduricalhos voltaram a ocupar um lugar afetivo e estético que conversa com diferentes idades e estilos.

