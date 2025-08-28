fechar
Comportamento | Notícia

10 atitudes que entregam quando a pessoa está mentindo

Expressões faciais, gestos automáticos e mudanças no tom de voz podem denunciar uma mentira antes mesmo da pessoa terminar a frase.

Por Bianca Tavares Publicado em 28/08/2025 às 7:39
Imagem de um homem cruzando os dedos nas costas
Imagem de um homem cruzando os dedos nas costas - iStock

Descobrir quando alguém não está sendo sincero pode parecer complicado, mas o corpo fala muito mais do que as palavras.

Psicólogos e especialistas em comportamento afirmam que sinais sutis, muitas vezes inconscientes, são reveladores.

Observar os detalhes é a chave para entender se a fala corresponde à verdade ou se há algo escondido.

1. Desviar o olhar

Mentir exige esforço mental. Muitas vezes, a pessoa não consegue sustentar o contato visual e olha para os lados.

2. Responder de forma evasiva

Em vez de responder diretamente, a pessoa enrola ou dá voltas para fugir do foco da pergunta.

3. Tocando o rosto com frequência

Coçar o nariz, a boca ou mexer no cabelo pode ser um reflexo inconsciente de ansiedade.

4. Contradições no discurso

Histórias que mudam de detalhes a cada vez que são contadas entregam a mentira rapidamente.

5. Pausas excessivas

Quem mente costuma parar mais do que o normal para pensar no que vai falar, evitando se contradizer.

6. Voz trêmula ou alterada

O nervosismo pode mudar o tom natural da fala, deixando a voz mais aguda ou instável.

7. Postura defensiva

Braços cruzados, corpo afastado e resistência a perguntas são sinais de que algo não está certo.

8. Respostas muito elaboradas

Ao tentar soar convincente, o mentiroso inventa detalhes demais para justificar sua versão.

9. Sorriso forçado

Um sorriso que não alcança os olhos revela desconforto e falsidade na emoção transmitida.

10. Evitar encerrar o assunto

Quando a pessoa insiste em continuar falando ou repetindo justificativas, é sinal de insegurança.

