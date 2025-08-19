70% dos Millennials não verificam a veracidade de suas ligações, aponta estudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o levantamento, apesar da familiaridade com a tecnologia, muitos Millenials ainda se mostram ingênuos quando o assunto é ligação.

Mesmo sendo considerados a geração mais digital em suas famílias, muitos Millennials ainda demonstram ingenuidade nas interações online. É o que revela o relatório Reality Check, da Kaspersky, divulgado em 18 de agosto de 2025.

Segundo o estudo, 70% dos Millennials verificam apenas ocasionalmente a autenticidade de suas ligações e 64% já encontraram alguém na internet que suspeitam ter falsificado sua identidade.

O levantamento também aponta que 14% dos Millennials admitiram já ter usado um nome falso, criado perfis fictícios ou fingido ser outra pessoa nas redes sociais.

O que esses números representam?

Essa prática evidencia que a falsificação digital não é apenas um problema criminal, mas um comportamento que pode ser adotado de forma casual por alguns jovens.

Ruth Guest, ciberpsicóloga e fundadora do Jogo de Segurança nas Redes Sociais Sersha, alerta que confiar apenas em conhecimentos digitais próprios pode ser perigoso. “Em alguns casos, pessoas com traços narcisistas ou maquiavélicos exploram essa confiança por meio de catfishing e outras táticas enganosas”, explica.

Os impactos dessas ações são significativos: 38% da geração relatou experiências negativas por perda de confiança online, e 68% afirmaram estar menos propensos a confiar e estabelecer relações virtuais.

Apesar disso, 44% ainda confiam nas informações compartilhadas em comunidades virtuais.

Marc Rivero, investigador principal da equipe de Pesquisa e Análise Global (GReAT) da Kaspersky, reforça que os Millennials, como administradores digitais de seus lares, têm papel fundamental na segurança digital.

“Tomando medidas proativas, como verificação de identidades e gestão de dados pessoais, podem reduzir o risco de engano e proteger não só a si mesmos, como também outros usuários menos experientes”, afirma.

O estudo recomenda práticas essenciais para aumentar a segurança online:

Verificar identidades com pesquisas de imagens invertidas, checagem cruzada de perfis e videochamadas. Cruzar informações com fontes confiáveis antes de compartilhar ou acreditar em dados. Proteger informações pessoais, ajustando privacidade e limitando o que é exposto. Evitar divulgar padrões de localização detalhados, optando por locais amplos. Obter consentimento antes de compartilhar dados de terceiros. Manter-se atualizado sobre golpes digitais e sinais de alerta. Usar senhas fortes e únicas para cada conta, com apoio de soluções como Kaspersky Password Manager.

Manter aplicativos e softwares atualizados e utilizar antivírus confiável, como Kaspersky Premium, para proteção contra ligações maliciosas e roubo de identidade.

A Kaspersky é uma empresa global de cibersegurança fundada em 1997, com mais de um bilhão de dispositivos protegidos. Seu portfólio abrange soluções para pessoas, empresas e governos, oferecendo proteção digital completa e serviços inovadores de segurança.

Para acessar o relatório completo, consulte o link fornecido pela Kaspersky.



