Deixe a procrastinação para trás: 3 atitudes que vão te dar um "empurrão" hoje

Aprenda a regra dos 2 minutos e o truque do "só 10 minutos" para vencer a inércia e começar a agir hoje mesmo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/08/2025 às 22:18
Menina cansada adormece estudando em local de trabalho dom&eacute;stico
Menina cansada adormece estudando em local de trabalho doméstico - Istock

A procrastinação é uma armadilha silenciosa. Começa com a ideia de adiar uma tarefa por apenas alguns minutos e, de repente, você se vê no final do dia sem ter feito nada.

O que muita gente não sabe é que a procrastinação não é sinônimo de preguiça, mas sim de uma dificuldade em iniciar uma ação. boa notícia é que existem atitudes simples, quase como "truques mentais", que podem te dar o empurrão que você precisa para começar a agir hoje.

1. A regra dos 2 minutos

Essa é a atitude mais simples e poderosa para vencer a inércia. A regra diz o seguinte: se uma tarefa leva menos de dois minutos para ser feita, faça-a imediatamente. Seja lavar uma louça, enviar um e-mail curto, responder a uma mensagem ou arrumar a cama.

Ao fazer essas pequenas coisas na hora, você não só elimina uma série de tarefas pequenas da sua lista, mas também constrói o hábito de agir rapidamente. Isso cria um impulso que vai te ajudar a enfrentar tarefas maiores.

2. O método do "só 10 minutos"

Sabe aquela tarefa enorme que te dá calafrios só de pensar nela? O segredo para vencê-la é enganar a sua mente. Em vez de pensar "preciso fazer este relatório inteiro hoje", diga a si mesmo: "vou trabalhar nele por apenas 10 minutos".

A ideia é quebrar a tarefa em uma parte tão pequena que a sua mente não terá como se opor. A mágica acontece quando você se senta para trabalhar. Os primeiros 10 minutos são os mais difíceis. Depois disso, a inércia é quebrada e a tendência é que você continue trabalhando muito mais do que o planejado.

3. Escolha uma tarefa e a proteja

Procrastinamos porque nos sentimos sobrecarregados com muitas tarefas. Para mudar isso, escolha a tarefa mais importante do seu dia e a "proteja" a todo custo.

Isso significa que, antes de checar as redes sociais, responder a mensagens ou até mesmo tomar um café, você vai se dedicar exclusivamente a essa única tarefa. O segredo é criar uma "bolha de foco". Quando você a completar, a sensação de realização será tão grande que vai te motivar para o resto do dia.

