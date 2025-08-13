O segredo das pessoas que não se estressam com nada (e você pode fazer o mesmo)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aprenda a pensar como elas! Descubra o segredo para lidar com o caos e se tornar uma pessoa mais tranquila, controlando suas emoções.

Clique aqui e escute a matéria

Você conhece aquela pessoa que parece imune ao caos? Enquanto todo mundo está à beira de um ataque de nervos por causa de um prazo apertado ou de um imprevisto, ela continua com uma calma impressionante.

A boa notícia é que essa serenidade não é um dom divino, mas uma habilidade que pode ser aprendida. O segredo está em como essas pessoas enxergam e respondem às situações, e não em como as evitam.

O que as pessoas calmas fazem de diferente?



A principal diferença não é a ausência de problemas, mas a percepção sobre eles. Em vez de ver um problema como uma ameaça avassaladora, elas o enxergam como um desafio a ser resolvido. Essa mudança de perspectiva é a base para o controle emocional.

Foco no que podem controlar:

Pessoas calmas entendem que se estressar com o trânsito ou com a chuva não vai mudar a situação. Elas direcionam sua energia para o que está ao seu alcance: escolher uma rota alternativa, ouvir um podcast ou simplesmente aceitar o fato.

Estratégia do "O que fazer agora?":

Em vez de se perderem em lamentações e perguntas como "Por que isso está acontecendo comigo?", elas se perguntam: "O que eu posso fazer agora para melhorar isso?". Essa pergunta simples ativa o lado do cérebro focado em soluções, em vez de reforçar a sensação de impotência.

Técnicas de respiração:

A respiração profunda é a ferramenta mais poderosa para combater o estresse. Em momentos de tensão, respirar fundo e lentamente ativa o sistema nervoso parassimpático, que acalma o corpo e a mente. É um botão de "reset" instantâneo.

Elas não levam tudo para o lado pessoal. Se alguém está sendo rude, a pessoa serena entende que a atitude do outro provavelmente tem mais a ver com os problemas dele do que com ela mesma. Isso evita o desgaste de absorver a negatividade alheia.

A importância de dar um tempo:

Essas pessoas não se cobram para resolver tudo imediatamente. Elas sabem a importância de se afastar por alguns minutos para clarear a mente, seja com uma caminhada, uma pausa para o café ou apenas silêncio.

Como aplicar isso na sua vida hoje



Você não precisa se transformar em um monge budista do dia para a noite. Comece com pequenos passos:

Pausa de 5 segundos: Quando sentir o estresse subindo, pare e respire fundo por 5 segundos antes de reagir. Essa pequena pausa cria um espaço entre o estímulo e sua resposta.

Quando sentir o estresse subindo, pare e respire fundo por 5 segundos antes de reagir. Essa pequena pausa cria um espaço entre o estímulo e sua resposta. Identifique o que te tira do sério: Anote as situações que mais te estressam. Ao reconhecê-las, você pode se preparar para elas e até mesmo evitá-las.

Anote as situações que mais te estressam. Ao reconhecê-las, você pode se preparar para elas e até mesmo evitá-las. Pergunte-se: "Isso vai importar daqui a um ano?": Essa pergunta ajuda a colocar as coisas em perspectiva, mostrando que a maioria dos nossos estresses diários não são tão importantes quanto parecem.

"Isso vai importar daqui a um ano?": Essa pergunta ajuda a colocar as coisas em perspectiva, mostrando que a maioria dos nossos estresses diários não são tão importantes quanto parecem. Lembre-se: o objetivo não é eliminar o estresse, o que é impossível, mas sim gerenciá-lo. Ao adotar essas pequenas mudanças, você se torna o condutor das suas emoções, e não um passageiro refém do caos.

Veja também: VIDEOCAST SAÚDE E BEM-ESTAR | Burnout: do estresse escolar à exaustão no trabalho