Estudo identifica emoções que aumentam engajamento de conteúdos nas redes sociais

Pesquisa analisou mais de 387 mil artigos e revela como tristeza, raiva, alegria e outras emoções influenciam a viralização de posts online.

As emoções humanas exercem grande impacto no desempenho de conteúdos nas redes sociais.

Um estudo publicado no dia 4 de agosto no periódico científico Information Systems Research analisou mais de 387 mil artigos online para compreender como diferentes sentimentos geram efeitos distintos de engajamento.

Emoções e engajamento digital

Imagem para representar redes sociais - NooMUboN/iStock

O levantamento mostra que expressões como tristeza, ansiedade, raiva, amor, desgosto, alegria, surpresa e antecipação têm efeitos variados sobre o público.

Por exemplo, conteúdos que despertam surpresa ou alegria tendem a gerar compartilhamentos, enquanto postagens que provocam raiva ou indignação estimulam debates intensos nos comentários.

Impacto de cada emoção

Tristeza: gera empatia e comentários de apoio, aumentando a retenção do leitor.

gera empatia e comentários de apoio, aumentando a retenção do leitor. Raiva: provoca discussões e compartilhamentos, mas pode polarizar o público.

provoca discussões e compartilhamentos, mas pode polarizar o público. Alegria: incentiva compartilhamentos espontâneos e fortalecimento de marca.

incentiva compartilhamentos espontâneos e fortalecimento de marca. Amor: cria conexão emocional, estimulando reações positivas e fidelização.

cria conexão emocional, estimulando reações positivas e fidelização. Surpresa: desperta curiosidade e compartilhamentos, ideal para campanhas virais.

desperta curiosidade e compartilhamentos, ideal para campanhas virais. Ansiedade e antecipação: mantêm o público engajado e aguardando próximos conteúdos.

mantêm o público engajado e aguardando próximos conteúdos. Desgosto: pode gerar debates polêmicos e atenção momentânea, mas com risco de afastar leitores.

Com informações da Revista Galileu.

