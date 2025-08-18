Estudo identifica emoções que aumentam engajamento de conteúdos nas redes sociais
Pesquisa analisou mais de 387 mil artigos e revela como tristeza, raiva, alegria e outras emoções influenciam a viralização de posts online.
As emoções humanas exercem grande impacto no desempenho de conteúdos nas redes sociais.
Um estudo publicado no dia 4 de agosto no periódico científico Information Systems Research analisou mais de 387 mil artigos online para compreender como diferentes sentimentos geram efeitos distintos de engajamento.
Emoções e engajamento digital
O levantamento mostra que expressões como tristeza, ansiedade, raiva, amor, desgosto, alegria, surpresa e antecipação têm efeitos variados sobre o público.
Por exemplo, conteúdos que despertam surpresa ou alegria tendem a gerar compartilhamentos, enquanto postagens que provocam raiva ou indignação estimulam debates intensos nos comentários.
Impacto de cada emoção
- Tristeza: gera empatia e comentários de apoio, aumentando a retenção do leitor.
- Raiva: provoca discussões e compartilhamentos, mas pode polarizar o público.
- Alegria: incentiva compartilhamentos espontâneos e fortalecimento de marca.
- Amor: cria conexão emocional, estimulando reações positivas e fidelização.
- Surpresa: desperta curiosidade e compartilhamentos, ideal para campanhas virais.
- Ansiedade e antecipação: mantêm o público engajado e aguardando próximos conteúdos.
- Desgosto: pode gerar debates polêmicos e atenção momentânea, mas com risco de afastar leitores.
Com informações da Revista Galileu.
