fechar
Comportamento | Notícia

Estudo identifica emoções que aumentam engajamento de conteúdos nas redes sociais

Pesquisa analisou mais de 387 mil artigos e revela como tristeza, raiva, alegria e outras emoções influenciam a viralização de posts online.

Por Bianca Tavares Publicado em 18/08/2025 às 12:46
Imagem de uma pessoa filmando com celular
Imagem de uma pessoa filmando com celular - iStock

Clique aqui e escute a matéria

As emoções humanas exercem grande impacto no desempenho de conteúdos nas redes sociais.

Um estudo publicado no dia 4 de agosto no periódico científico Information Systems Research analisou mais de 387 mil artigos online para compreender como diferentes sentimentos geram efeitos distintos de engajamento.

Emoções e engajamento digital

NooMUboN/iStock
Imagem para representar redes sociais - NooMUboN/iStock

O levantamento mostra que expressões como tristeza, ansiedade, raiva, amor, desgosto, alegria, surpresa e antecipação têm efeitos variados sobre o público.

Leia Também

Por exemplo, conteúdos que despertam surpresa ou alegria tendem a gerar compartilhamentos, enquanto postagens que provocam raiva ou indignação estimulam debates intensos nos comentários.

Impacto de cada emoção

  • Tristeza: gera empatia e comentários de apoio, aumentando a retenção do leitor.
  • Raiva: provoca discussões e compartilhamentos, mas pode polarizar o público.
  • Alegria: incentiva compartilhamentos espontâneos e fortalecimento de marca.
  • Amor: cria conexão emocional, estimulando reações positivas e fidelização.
  • Surpresa: desperta curiosidade e compartilhamentos, ideal para campanhas virais.
  • Ansiedade e antecipação: mantêm o público engajado e aguardando próximos conteúdos.
  • Desgosto: pode gerar debates polêmicos e atenção momentânea, mas com risco de afastar leitores.

Com informações da Revista Galileu.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você

Leia também

Deixe a procrastinação para trás: 3 atitudes que vão te dar um "empurrão" hoje
Comportamento & Consciência

Deixe a procrastinação para trás: 3 atitudes que vão te dar um "empurrão" hoje
Chega de exaustão: a técnica de 5 minutos que vai mudar sua rotina
Comportamento & Consciência

Chega de exaustão: a técnica de 5 minutos que vai mudar sua rotina

Compartilhe

Tags