Luto por pet: o que nunca dizer a alguém que perdeu um animal querido

Pouca gente sabe como reagir quando alguém perde um animal de estimação. Mesmo quem tenta ser gentil pode acabar dizendo algo que, no fundo, machuca. E isso tem mais a ver com a cultura do que com falta de empatia.

O psicólogo Brian Chin, professor do Trinity College, nos Estados Unidos, explica ao The Conversation que a dor por um pet costuma ser invisibilizada. É o que os especialistas chamam de “luto não legitimado”: quando a sociedade ignora ou desvaloriza um tipo de perda.

Acontece, por exemplo, após um aborto espontâneo, um fim de namoro ou a morte de um animal de estimação. Tudo o que não cabe no modelo tradicional de luto é tratado como exagero.

Mas isso não significa que a dor seja menor. Pelo contrário. A ausência de apoio pode tornar tudo ainda mais difícil.

As 3 frases que mais machucam e como substituí-las

1. “Era só um pet”

Essa frase soa inofensiva, mas carrega uma ideia muito comum: a de que chorar por um bicho é demais. Só que o amor por um pet não é menor que por um humano. É um vínculo real, construído dia após dia. Não se trata da espécie, e sim da convivência, da presença constante, do apoio silencioso que aquele animal representava. Dizer que era “só um pet” invalida tudo isso.

O que dizer no lugar: “Sinto muito. Imagino como ele era importante pra você.”

2. “Eu sei como você se sente”

Ainda que a intenção seja acolher, essa frase rouba o espaço de quem está sofrendo. Ao trazer a própria história, a atenção sai da dor alheia. O momento não é de comparação, e sim de escuta. Grief não precisa ser espelhado, precisa ser respeitado.

O que dizer no lugar: “Isso parece muito difícil. Se quiser conversar, estou por aqui.”

3. “Você pode adotar outro”

Sugerir outro pet é como oferecer um substituto para algo insubstituível. Cada animal é único: nos hábitos, nas manias, no jeito de estar presente.

A relação também era única. Esse tipo de comentário acelera um luto que precisa de tempo. Amar de novo é possível, mas isso não apaga o que foi perdido.

O que dizer no lugar: “Ele fez parte da sua vida de um jeito muito especial. Imagino a falta que deve fazer.”

Por fim, o pior que se pode fazer é ficar em silêncio. Quando ninguém menciona a perda, a pessoa começa a acreditar que aquela dor não importa. Mas importa, e muito.

Fale o nome do pet. Pergunte o que mais faz falta. Envie uma mensagem semanas depois, perguntando como a pessoa está. O luto não precisa ser consertado, só reconhecido.

Amar um animal é criar uma rotina, um refúgio e um elo. E quando ele se vai, o mundo fica diferente. O mínimo que podemos fazer é validar esse amor.

