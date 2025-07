Tati Machado fala pela primeira vez sobre a morte do filho e se emociona: "Não é algo que se cura"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tati Machado abriu o coração em um vídeo comovente publicado nas redes sociais. Pela primeira vez, ela falou abertamente sobre a morte do filho, Rael, e emocionou os seguidores ao descrever como tem vivido o luto. “Sou uma outra pessoa. Não tem como passar por isso ileso”, declarou.

A comunicadora contou que chegou a gravar uma entrevista para o Fantástico, mas confessou que não lembra muito do que disse no momento.

“Eu nem lembro direito o que eu falei. E eu acho que em nenhum momento eu lembrei que tinha câmera ali filmando a gente. Porque parecia que eu estava falando com meus amigos, minha família”, revelou.

Um ato de resistência

Tati explicou que decidiu se posicionar publicamente porque sabe que a experiência pela qual passou é mais comum do que se imagina. “Quando acontece o que aconteceu com a gente e calha de sermos pessoas públicas, acaba que isso não é só sobre a gente. Porque não é uma coisa esporádica, rara. É uma coisa que acontece muito e muitas vezes de forma silenciosa, especialmente para quem está no comecinho da gravidez”, disse.

Emocionada, ela desabafou: “Eu acho que falar, pra mim, tem sido uma forma de resistir. Tem sido uma forma de me acolher e também de acolher quem passou por isso. Porque é uma ferida acesa, um luto que perdura. Não é algo que se cura”.

No vídeo, Tati ainda compartilhou o quanto tem mudado após essa experiência tão dolorosa. A apresentadora já havia perdido um bebê anteriormente, e agora enfrenta mais uma etapa difícil em sua jornada pessoal.