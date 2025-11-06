4 cidades históricas na Ásia obrigatórias para se visitar
História pura! Essas cidades históricas imperdíveis na Ásia apresentam para os turistas de impérios milenares a templos sagrados; saiba tudo.
A Ásia é um continente que respira história, abrigando civilizações milenares e legados arquitetônicos que resistiram ao tempo.
Para o viajante que busca mergulhar no passado e testemunhar a grandiosidade de culturas ancestrais, alguns destinos são absolutamente obrigatórios. Reunimos quatro cidades ou complexos urbanos que representam marcos inestimáveis da história asiática, cada um com sua narrativa única e poderosa.
1. Pequim (Beijing), China
Capital de diversas dinastias chinesas ao longo de milênios, Pequim é um testemunho vivo do poder imperial. O ponto central dessa história é a Cidade Proibida, um complexo palaciano que serviu como lar para imperadores e centro cerimonial e político por quase 500 anos. Visitar Pequim é contemplar a grandiosidade de um império que moldou a civilização.
2. Siem Reap / Angkor Wat, Camboja
Embora Siem Reap seja a porta de entrada moderna, a atração histórica central é o complexo de Angkor Wat, a maior estrutura religiosa do mundo, erguida no século XII. Este complexo colossal de templos foi o coração do Império Khmer, uma potência que dominou grande parte do Sudeste Asiático e é um dos maiores tesouros arqueológicos da humanidade.
3. Kyoto, Japão
Antiga capital imperial do Japão por mais de mil anos (794 a 1868), Kyoto é o epicentro da cultura tradicional japonesa. A cidade preserva seus bairros históricos, seus mais de 2 mil templos budistas e santuários xintoístas, e seus magníficos jardins zen. É um portal para a época dos samurais e para a serenidade das cerimônias do chá.
4. Bangkok, Tailândia
A história de Bangkok remonta ao século XV, mas sua virada histórica ocorreu em 1782, quando o Rei Rama I a estabeleceu como a capital do Reino do Sião, dando início à Dinastia Chakri. O Grande Palácio e o templo Wat Pho, com seu imponente Buda Reclinado, são exemplos da rica arquitetura do período Rattanakosin, misturando realeza e história.