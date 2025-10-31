5 cidades históricas do interior de Pernambuco para visitar
Busca mergulhar na história do Nordeste? Conheça 5 cidades do interior pernambucano repletas de patrimônio, cultura e arquitetura colonial preservada.
Clique aqui e escute a matéria
Berço de revoluções e riqueza histórica, Pernambuco e seus atrativos vão muito além da capital e de Olinda. O interior do estado guarda verdadeiros tesouros, que preservam arquitetura colonial, tradições e um patrimônio cultural vibrante.
Para quem busca uma viagem de imersão na memória do Nordeste, fugindo do litoral, confira cinco cidades históricas do interior de Pernambuco que merecem ser visitadas.
5 cidades históricas do interior de Pernambuco para visitar
1. Igarassu
Localizada na Região Metropolitana, mas com um coração histórico que remonta aos primeiros anos do Brasil Colônia, Igarassu é considerada um dos municípios mais antigos do país. Seu principal destaque é a Igreja Matriz de São Cosme e São Damião, erguida em 1535, a igreja em funcionamento mais antiga das Américas.
2. Garanhuns
Situada no Agreste, Garanhuns é conhecida como a "Suíça Pernambucana" devido ao seu clima mais ameno e à sua paisagem serrana. O charme da cidade não está apenas na temperatura, mas em seu patrimônio, que mistura elementos europeus e nordestinos. O Relógio das Flores é um ponto turístico famoso, mas o centro preserva casarões e igrejas que contam a história do desenvolvimento do Agreste, contrastando com as tradicionais fazendas e o ambiente cultural intenso (especialmente durante o Festival de Inverno).
3. Triunfo
No Sertão do Pajeú, Triunfo é um município de grande beleza natural e riqueza cultural, sendo a cidade mais alta de Pernambuco. Sua história está ligada à colonização e ao desenvolvimento ferroviário. A cidade é famosa pelo Cine Teatro Guarany, uma obra de arte arquitetônica da década de 1920 que ainda funciona, e pela paisagem bucólica que rodeia o Lago João Barbosa Sitônio. É um destino que combina o interesse histórico com o ecoturismo, com destaque para o clima agradável de altitude.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
4. Nazaré da Mata
Localizada na Zona da Mata Norte, Nazaré da Mata é a capital do Maracatu Rural, com valor histórico imensurável no campo da cultura popular. O município é um ponto focal na preservação de tradições afro-indígenas e do folclore local, com destaque para seus engenhos e a forte presença do Maracatu, que movimenta a região com seus ensaios e festividades.
5. Cabo de Santo Agostinho
O Cabo, como é popularmente conhecido, possui um litoral belíssimo, mas seu núcleo histórico é crucial para entender a economia colonial de Pernambuco. Ali se encontra o Engenho Massangana, que está intimamente ligado à vida do abolicionista Joaquim Nabuco. A região possui ruínas históricas, como a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e o Forte Castelo do Mar, que remetem ao período das invasões holandesas e da cana-de-açúcar.