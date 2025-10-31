Berço de revoluções e riqueza histórica, Pernambuco e seus atrativos vão muito além da capital e de Olinda. O interior do estado guarda verdadeiros tesouros, que preservam arquitetura colonial, tradições e um patrimônio cultural vibrante.

Para quem busca uma viagem de imersão na memória do Nordeste, fugindo do litoral, confira cinco cidades históricas do interior de Pernambuco que merecem ser visitadas.

5 cidades históricas do interior de Pernambuco para visitar

1. Igarassu

Localizada na Região Metropolitana, mas com um coração histórico que remonta aos primeiros anos do Brasil Colônia, Igarassu é considerada um dos municípios mais antigos do país. Seu principal destaque é a Igreja Matriz de São Cosme e São Damião, erguida em 1535, a igreja em funcionamento mais antiga das Américas.

2. Garanhuns

Situada no Agreste, Garanhuns é conhecida como a "Suíça Pernambucana" devido ao seu clima mais ameno e à sua paisagem serrana. O charme da cidade não está apenas na temperatura, mas em seu patrimônio, que mistura elementos europeus e nordestinos. O Relógio das Flores é um ponto turístico famoso, mas o centro preserva casarões e igrejas que contam a história do desenvolvimento do Agreste, contrastando com as tradicionais fazendas e o ambiente cultural intenso (especialmente durante o Festival de Inverno).

3. Triunfo

No Sertão do Pajeú, Triunfo é um município de grande beleza natural e riqueza cultural, sendo a cidade mais alta de Pernambuco. Sua história está ligada à colonização e ao desenvolvimento ferroviário. A cidade é famosa pelo Cine Teatro Guarany, uma obra de arte arquitetônica da década de 1920 que ainda funciona, e pela paisagem bucólica que rodeia o Lago João Barbosa Sitônio. É um destino que combina o interesse histórico com o ecoturismo, com destaque para o clima agradável de altitude.

4. Nazaré da Mata

Localizada na Zona da Mata Norte, Nazaré da Mata é a capital do Maracatu Rural, com valor histórico imensurável no campo da cultura popular. O município é um ponto focal na preservação de tradições afro-indígenas e do folclore local, com destaque para seus engenhos e a forte presença do Maracatu, que movimenta a região com seus ensaios e festividades.

5. Cabo de Santo Agostinho



O Cabo, como é popularmente conhecido, possui um litoral belíssimo, mas seu núcleo histórico é crucial para entender a economia colonial de Pernambuco. Ali se encontra o Engenho Massangana, que está intimamente ligado à vida do abolicionista Joaquim Nabuco. A região possui ruínas históricas, como a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e o Forte Castelo do Mar, que remetem ao período das invasões holandesas e da cana-de-açúcar.