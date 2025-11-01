5 locais para visitar no Brasil gastando menos de R$ 2 mil

Viajar pelo Brasil com um orçamento apertado é totalmente possível, especialmente se você souber escolher destinos que combinem um bom custo-benefício em hospedagem, alimentação e atrações gratuitas ou de baixo custo.

Com planejamento, é possível montar uma viagem de três a quatro dias gastando menos de R$ 2.000 (o valor não inclui passagens aéreas caras, focando em deslocamento rodoviário ou passagens promocionais).

5 ideias de locais incríveis e acessíveis para visitar no Brasil:

1. São Luís, Maranhão

A capital maranhense é uma joia histórica e cultural que oferece uma experiência rica por um preço justo. O centro histórico, Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, é famoso por seus casarões revestidos de azulejos portugueses, proporcionando um passeio a pé que é a principal atração da cidade. A alimentação é variada e acessível, com destaque para a culinária local. A hospedagem em pousadas e hostels no centro tende a ser econômica.

2. João Pessoa, Paraíba

Vizinha de Pernambuco, João Pessoa (ou Jampa) é uma das capitais nordestinas com o custo de vida mais amigável para o turista. As praias urbanas, como Tambaú e Cabo Branco, são de fácil acesso e têm ótima estrutura. O pôr do sol na Praia do Jacaré, ao som do Bolero de Ravel, é uma atração gratuita e imperdível. A cidade é compacta, permitindo que o deslocamento de ônibus ou carro de aplicativo seja eficiente, e a rede de hostels e hotéis fora da orla oferece preços bastante competitivos.

3. Foz do Iguaçu, Paraná

Embora a entrada nas Cataratas do Iguaçu (que é o Parque Nacional) tenha um custo, o restante da viagem pode ser muito econômico. Foz do Iguaçu se beneficia da proximidade com a tríplice fronteira (Paraguai e Argentina), o que garante uma excelente infraestrutura de hostels e alimentação com preços baixos. As atrações extras, como a Usina de Itaipu e o Parque das Aves, são acessíveis e podem ser visitadas com transporte público ou transfer compartilhado, mantendo o orçamento sob controle.

4. Ouro Preto, Minas Gerais

A histórica Ouro Preto é o destino perfeito para quem ama história e arte barroca sem precisar gastar muito. A cidade vive do turismo e oferece muitas opções de hospedagem em repúblicas estudantis e hostels com preços baixíssimos. O principal atrativo são as igrejas e museus, mas o passeio pelas ladeiras e o visual da arquitetura por si só já valem a viagem e são gratuitos. A culinária mineira tradicional, servida em pratos executivos ou restaurantes por quilo, é farta e barata.

5. Chapada dos Veadeiros, Goiás (Vila de São Jorge)

Para os amantes da natureza e de uma atmosfera hippie-chic e alternativa, a Vila de São Jorge (porta de entrada para a Chapada dos Veadeiros) é surprisingly acessível. A hospedagem em hostels e campings é barata, e a alimentação é simples e deliciosa. Embora algumas cachoeiras em áreas privadas cobrem entrada, muitas trilhas e rios são de acesso livre ou têm taxas modestas. O foco da viagem é a experiência natural, o que naturalmente reduz os gastos com luxo e consumo.