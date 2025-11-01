fechar
Cidades | Notícia

5 locais para visitar no Brasil gastando menos de R$ 2 mil

Em tempos de orçamento apertado, o Brasil tem destinos acessíveis. Veja cidades cheias de cultura e beleza onde é possível viajar com pouco.

Por Thallys Menezes Publicado em 01/11/2025 às 16:00 | Atualizado em 01/11/2025 às 16:08
João Pessoa, capital da Paraíba tem controle mais rígido do gabarito na sua orla
João Pessoa, capital da Paraíba tem controle mais rígido do gabarito na sua orla - thiago japyassu/Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Viajar pelo Brasil com um orçamento apertado é totalmente possível, especialmente se você souber escolher destinos que combinem um bom custo-benefício em hospedagem, alimentação e atrações gratuitas ou de baixo custo.

Com planejamento, é possível montar uma viagem de três a quatro dias gastando menos de R$ 2.000 (o valor não inclui passagens aéreas caras, focando em deslocamento rodoviário ou passagens promocionais).

5 ideias de locais incríveis e acessíveis para visitar no Brasil:

1. São Luís, Maranhão

A capital maranhense é uma joia histórica e cultural que oferece uma experiência rica por um preço justo. O centro histórico, Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, é famoso por seus casarões revestidos de azulejos portugueses, proporcionando um passeio a pé que é a principal atração da cidade. A alimentação é variada e acessível, com destaque para a culinária local. A hospedagem em pousadas e hostels no centro tende a ser econômica.

2. João Pessoa, Paraíba

Vizinha de Pernambuco, João Pessoa (ou Jampa) é uma das capitais nordestinas com o custo de vida mais amigável para o turista. As praias urbanas, como Tambaú e Cabo Branco, são de fácil acesso e têm ótima estrutura. O pôr do sol na Praia do Jacaré, ao som do Bolero de Ravel, é uma atração gratuita e imperdível. A cidade é compacta, permitindo que o deslocamento de ônibus ou carro de aplicativo seja eficiente, e a rede de hostels e hotéis fora da orla oferece preços bastante competitivos.

3. Foz do Iguaçu, Paraná

Embora a entrada nas Cataratas do Iguaçu (que é o Parque Nacional) tenha um custo, o restante da viagem pode ser muito econômico. Foz do Iguaçu se beneficia da proximidade com a tríplice fronteira (Paraguai e Argentina), o que garante uma excelente infraestrutura de hostels e alimentação com preços baixos. As atrações extras, como a Usina de Itaipu e o Parque das Aves, são acessíveis e podem ser visitadas com transporte público ou transfer compartilhado, mantendo o orçamento sob controle.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Ouro Preto, Minas Gerais

A histórica Ouro Preto é o destino perfeito para quem ama história e arte barroca sem precisar gastar muito. A cidade vive do turismo e oferece muitas opções de hospedagem em repúblicas estudantis e hostels com preços baixíssimos. O principal atrativo são as igrejas e museus, mas o passeio pelas ladeiras e o visual da arquitetura por si só já valem a viagem e são gratuitos. A culinária mineira tradicional, servida em pratos executivos ou restaurantes por quilo, é farta e barata.

5. Chapada dos Veadeiros, Goiás (Vila de São Jorge)

Para os amantes da natureza e de uma atmosfera hippie-chic e alternativa, a Vila de São Jorge (porta de entrada para a Chapada dos Veadeiros) é surprisingly acessível. A hospedagem em hostels e campings é barata, e a alimentação é simples e deliciosa. Embora algumas cachoeiras em áreas privadas cobrem entrada, muitas trilhas e rios são de acesso livre ou têm taxas modestas. O foco da viagem é a experiência natural, o que naturalmente reduz os gastos com luxo e consumo.

Leia também

Sociedade 5.0: cidades humanas, inteligentes e sustentáveis
opinião

Sociedade 5.0: cidades humanas, inteligentes e sustentáveis
Maré em Porto de Galinhas: saiba como a maré vai estar neste sábado (1º)
clima e tempo

Maré em Porto de Galinhas: saiba como a maré vai estar neste sábado (1º)

Compartilhe

Tags