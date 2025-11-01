Sociedade 5.0: cidades humanas, inteligentes e sustentáveis

Clique aqui e escute a matéria

A Sociedade 5.0, proposta no Japão, é a evolução da era da informação (4.0) para um arranjo “cyber-físico” centrado nas pessoas e no planeta. Integra dados em tempo real, inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, redes 5G/6G, e robótica para resolver problemas humanos: desigualdade, envelhecimento, perdas de água e energia, congestionamentos, desastres ambientais, filas no sistema de saúde e defasagens de aprendizagem. O princípio é tecnologia com propósito: serviços melhores e mais rápidos; economia mais verde; decisões públicas orientadas por evidências; e confiança social como fundamento.

Os objetivos são claros. Em inclusão, garantir conectividade de qualidade para todos, governo digital acessível, telemedicina e educação personalizadas. Em sustentabilidade, adotar redes elétricas inteligentes, edifícios mais eficientes, transporte limpo e gestão hídrica que reduza desperdícios. Em resiliência, prever e responder melhor a desastres, assegurar a continuidade de serviços essenciais e fortalecer a segurança cibernética. Em produtividade, automatizar tarefas pesadas e repetitivas para liberar as pessoas para funções de cuidado, criatividade e tomada de decisão. E, em democracia, ampliar a participação cidadã informada, com orçamento colaborativo e dados públicos transparentes.

Na prática, pense na cidade como um “sistema nervoso”. Sensores espalhados por trânsito, clima, água, energia, saúde e segurança enviam sinais contínuos; plataformas confiáveis integram e padronizam essas informações; algoritmos analisam e recomendam ações: reprogramar semáforos, redimensionar linhas de ônibus, prever enchentes, priorizar leitos e cirurgias, otimizar a coleta de resíduos, ajustar tarifas. Identidades e carteiras digitais simplificam a relação do cidadão com o Estado e aceleram o acesso a serviços.

Os desafios são técnicos e, sobretudo, humanos. É preciso migrar de pilotos isolados para programas escaláveis, com metas, métricas e governança responsável; garantir regulação ágil (IA confiável, proteção de dados, identidades digitais), financiamento inteligente (parcerias público-privadas e compras públicas que estimulem inovação) e formação de talentos em ciência de dados, confiabilidade de sistemas, saúde digital e sustentabilidade. Tudo depende de confiança: privacidade desde a concepção, fiscalização independente, avaliação de impacto algorítmico, dados abertos e combate à exclusão digital. Outro ponto crucial é a requalificação contínua (aprendizado ao longo da vida) e o redesenho do trabalho para valorizar competências insubstituíveis pela tecnologia: empatia, julgamento, criatividade, pensamento crítico e colaboração.

Quando bem orquestrada, a Sociedade 5.0 entrega benefícios tangíveis: deslocamentos mais rápidos e previsíveis; ar e rios mais limpos; menores perdas de água e energia; saúde mais preventiva e responsiva; educação conectada com trilhas personalizadas; segurança com transparência e prestação de contas; serviços públicos que já nascem integrados; cadeias produtivas mais eficientes e descarbonizadas. A sociedade ganha tempo e qualidade de vida; o setor privado, produtividade e novos mercados; o planeta, fôlego ambiental.

Várias cidades já operam componentes robustos desse modelo. Singapura mantém governo 100% digital, sensores ambientais, gestão hídrica em tempo real e pedágio urbano inteligente. Seul simula enchentes e tráfego, amplia Wi-Fi público e compartilha dados com os cidadãos; Songdo foi planejada com coleta pneumática de resíduos e edifícios instrumentados; Sejong e Busan Eco Delta City testam mobilidade autônoma e bairros conectados. Na Europa, Barcelona combina IoT (iluminação e irrigação inteligentes) com “superquadras” que devolvem espaço a pedestres e melhoram a qualidade do ar; Helsinque é pioneira em Mobility-as-a-Service e acompanha metas de neutralidade de carbono; Copenhague integra dados de clima, energia e mobilidade para avançar rumo à neutralidade; Tallinn universalizou a e-ID e a votação online segura. Nas Américas, Toronto e Montreal investem em semáforos adaptativos, dados abertos, priorização de bondes e micromobilidade; Medellín integra teleféricos ao metrô, mantém centros de inovação comunitários e plataformas de participação cidadã.

O Japão mantém a vanguarda da Sociedade 5.0 por tratar a agenda como política de Estado desde 2016. O país enfrenta envelhecimento acelerado, alta densidade demográfica, riscos sísmicos e recursos naturais restritos. Um conjunto que demanda eficiência e inovação com foco em problemas reais. A coordenação entre governo, empresas e academia acelera testes e o escalonamento do que funciona; a cultura de melhoria contínua e o foco no coletivo favorecem a adoção. Iniciativas como Fujisawa Sustainable Smart Town (SST) e Kashiwa-no-ha demonstram energia distribuída, mobilidade elétrica compartilhada, sensores ambientais, segurança conectada e plataformas participativas, enquanto telemedicina, robótica e logística inteligente aliviam a pressão sobre quem cuida dos idosos e elevam a qualidade de vida.

Em síntese, a Sociedade 5.0 não é um desfile de gadgets, mas um modo de governar com dados, ética e participação para que o digital resolva o que mais importa no mundo real: vida com dignidade. O diferencial das experiências está menos no catálogo tecnológico, hoje amplamente disponível, e mais na capacidade de ter políticas públicas, com inclusão como regra e impacto como meta. As cidades serem humanas, inteligentes e sustentáveis.

Eduardo Carvalho, autor do livro Agentes de Transformação