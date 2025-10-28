5 destinos brasileiros para roteiros baseados em critérios inusitados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nas redes sociais, começam a se popularizar roteiros de viagens baseados em roteiros curiosos e fora do comum; confira algumas dicas especiais.

Quais são seus critérios na hora de criar um roteiro de viagem? Inspirados por tendências digitais, que propõem desafios criativos na hora de montar um roteiro, alguns viajantes têm buscado formas inusitadas de planejar suas viagens.

Itinerários com orçamento fixo, rotas compostas por cidades que compartilham a mesma inicial ou escolhas definidas por critérios não convencionais são algumas das propostas que vêm ganhando espaço.

Confira a seguir cinco destinos nacionais ideais que se encaixam nessa proposta, sugeridos pela Booking.com, empresa de referência do ramo de turismo.

3 cidades que começam com a mesma letra

Entre os desafios criativos que surgiram a partir de tendências digitais, um dos mais populares é montar uma viagem apenas com destinos que começam com a mesma letra. Para quem quiser testar essa proposta, a letra “P” pode render um roteiro encantador pelo Brasil, com cidades de diferentes estilos, mas todas marcadas por charme, hospitalidade e boas histórias para viver.

Pirenópolis, Goiás

Situada no interior de Goiás, a cerca de duas horas de Brasília, Pirenópolis é uma cidade histórica que combina tranquilidade, natureza e patrimônio cultural. Suas ruas de pedra e casario colonial preservado criam uma atmosfera bucólica, enquanto os arredores oferecem trilhas e cachoeiras em meio à vegetação como a Cachoeira do Abade, a Santa Maria e o complexo dos Dragões, com oito quedas d’água em área preservada.

Pipa, Rio Grande do Norte

Localizada no litoral sul do Rio Grande do Norte, a Praia da Pipa é conhecida por sua paisagem de falésias, mar cristalino e natureza preservada. É um destino que agrada tanto casais em busca de refúgio romântico quanto grupos de amigos que querem agito e gastronomia. A Baía dos Golfinhos e a Praia do Amor estão entre as principais atrações naturais, além de passeios de buggy, trilhas e mirantes.

Praia do Forte, Bahia

No litoral norte da Bahia, a cerca de 80 km de Salvador, Praia do Forte reúne praias de águas calmas, piscinas naturais formadas por recifes e um centrinho charmoso com lojas, restaurantes e artesanato local. Entre os destaques da orla estão a Praia do Lord, ideal para banho em maré baixa, e a Praia do Papa-Gente, conhecida pelas formações rochosas e águas transparentes.

2 destinos fora do radar

Em meio ao movimento online que valoriza o inesperado, surge o desafio de se hospedar em lugares pouco óbvios — vilarejos, comunidades e pequenas cidades muitas vezes “invisíveis no mapa”, que mal aparecem nas buscas ou nos aplicativos de viagem. São destinos que fogem das rotas tradicionais, mas revelam paisagens preservadas, experiências autênticas e conexões mais diretas com a cultura local.

Aiuruoca, Minas Gerais

Escondida na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, Aiuruoca é um destino ideal para quem busca isolamento, natureza e experiências fora do circuito turístico tradicional. A cidade é cercada por montanhas, cachoeiras e trilhas pouco movimentadas, com destaque para atrativos como a Cachoeira dos Garcias, a Pedra do Papagaio e o Vale do Matutu — uma comunidade em meio à mata atlântica.

Carolina, Maranhão

No sul do Maranhão, às margens do Rio Tocantins, Carolina é a porta de entrada para o complexo turístico da Chapada das Mesas, um destino de natureza exuberante ainda pouco conhecido fora da região. Com formações rochosas, cânions e cachoeiras de águas cristalinas, a região oferece paisagens impressionantes e tranquilidade. Um dos destaques é o Santuário da Pedra Caída, que abriga trilhas e cachoeiras acessíveis com apoio de guias locais.