13ª edição do Love Noronha leva diversidade, música e turismo sustentável para a Ilha
Programação inclui cinco festas em alguns dos principais pontos de Noronha, além de descontos em estabelecimentos parceiros na ilha
A ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, volta a receber o festival Love Noronha entre os dias 23 e 27 de outubro, reunindo programação voltada ao turismo LGBT+, música, gastronomia e sustentabilidade. Em sua 13ª edição, o evento consolida-se como uma das principais iniciativas do calendário turístico voltadas à diversidade no Estado.
A programação inclui cinco festas em alguns dos principais pontos de Noronha, como o Mirante do Boldró, Forte dos Remédios, píer da Praia de Santo Antônio e Bar do Meio.
Entre as atrações confirmadas estão Las Bibas from Vizcaya, nome reconhecido internacionalmente, além dos DJs Thales Sabino, Emílio Vega, Rosane Amaral, Macaixera, Debby, Edy e Andy dos Planetas, além da performance das drag queens Polly Pocket e Charlotte.
Os ingressos estão disponíveis nos formatos Love Pass, que dá acesso a todas as festas noturnas (exceto à festa flutuante), e Love Pass Premium (esgotado), que inclui entrada em todas as atividades do evento. O público também recebe um kit exclusivo e descontos em estabelecimentos parceiros na ilha.
Roteiro gastronômico
Além das festas, o Love Noronha promove um roteiro gastronômico em parceria com restaurantes locais, que oferecem descontos e cortesias para quem apresenta a pulseira do evento.
Participam da iniciativa espaços como Bulls Hamburgueria, Forno Noronha, Restaurante Varanda, Tia Tê, Benedita, Maré, Gelato Paradiso, Sushi Beni, além do Festival Gastronomivo de Zé Maria.
Passeios
O festival também mantém parceria com a agência Atalaia, responsável por organizar passeios turísticos durante os dias de evento, incluindo trilhas, canoa havaiana, tour pela ilha e mais.
"É uma felicidade muito grande realizar o festival desde 2012 e acompanhar seu crescimento com o apoio de empreendedores locais, moradores e do trade turístico de Noronha. Esse envolvimento da comunidade é essencial", afirma Maria do Céu, mentora e produtora do Love Noronha.
"A produção está a todo vapor e Noronha já está no clima do Love Noronha. Este ano, os novos locais de festa trazem mais movimento na ilha e tornam a programação ainda mais especial", destaca Jammerson Silva, produtor executivo do festival.
Programação do Love Noronha 2025:
Sexta-feira (24/10)
17h às 0h – MayFair Sunset Love Noronha, no Mirante do Boldró
Sábado (25/10)
13h às 18h – Festa Flutuante, no píer da Praia de Santo Antônio (open bar)
22h às 5h – Love Paradise, no Palco principal do Forte (open bar das 22h às 0h)
Domingo (26/10)
17h às 23h – Love Sunset, no Bar do Meio