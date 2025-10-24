13ª edição do Love Noronha leva diversidade, música e turismo sustentável para a Ilha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação inclui cinco festas em alguns dos principais pontos de Noronha, além de descontos em estabelecimentos parceiros na ilha

A ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, volta a receber o festival Love Noronha entre os dias 23 e 27 de outubro, reunindo programação voltada ao turismo LGBT+, música, gastronomia e sustentabilidade. Em sua 13ª edição, o evento consolida-se como uma das principais iniciativas do calendário turístico voltadas à diversidade no Estado.

A programação inclui cinco festas em alguns dos principais pontos de Noronha, como o Mirante do Boldró, Forte dos Remédios, píer da Praia de Santo Antônio e Bar do Meio.

Entre as atrações confirmadas estão Las Bibas from Vizcaya, nome reconhecido internacionalmente, além dos DJs Thales Sabino, Emílio Vega, Rosane Amaral, Macaixera, Debby, Edy e Andy dos Planetas, além da performance das drag queens Polly Pocket e Charlotte.

Os ingressos estão disponíveis nos formatos Love Pass, que dá acesso a todas as festas noturnas (exceto à festa flutuante), e Love Pass Premium (esgotado), que inclui entrada em todas as atividades do evento. O público também recebe um kit exclusivo e descontos em estabelecimentos parceiros na ilha.

Roteiro gastronômico

Além das festas, o Love Noronha promove um roteiro gastronômico em parceria com restaurantes locais, que oferecem descontos e cortesias para quem apresenta a pulseira do evento.

Participam da iniciativa espaços como Bulls Hamburgueria, Forno Noronha, Restaurante Varanda, Tia Tê, Benedita, Maré, Gelato Paradiso, Sushi Beni, além do Festival Gastronomivo de Zé Maria.

Passeios

Festa Flutuante do Love Noronha, em 2024 - @alanrodrigues.foto

O festival também mantém parceria com a agência Atalaia, responsável por organizar passeios turísticos durante os dias de evento, incluindo trilhas, canoa havaiana, tour pela ilha e mais.

"É uma felicidade muito grande realizar o festival desde 2012 e acompanhar seu crescimento com o apoio de empreendedores locais, moradores e do trade turístico de Noronha. Esse envolvimento da comunidade é essencial", afirma Maria do Céu, mentora e produtora do Love Noronha.

"A produção está a todo vapor e Noronha já está no clima do Love Noronha. Este ano, os novos locais de festa trazem mais movimento na ilha e tornam a programação ainda mais especial", destaca Jammerson Silva, produtor executivo do festival.

Programação do Love Noronha 2025:

Sexta-feira (24/10)

17h às 0h – MayFair Sunset Love Noronha, no Mirante do Boldró

Sábado (25/10)

13h às 18h – Festa Flutuante, no píer da Praia de Santo Antônio (open bar)

22h às 5h – Love Paradise, no Palco principal do Forte (open bar das 22h às 0h)

Domingo (26/10)

17h às 23h – Love Sunset, no Bar do Meio