Aumento de 234,75% de argentinos impulsiona turismo internacional em Pernambuco

O turismo internacional em Pernambuco celebra um avanço significativo, impulsionado por um crescimento no fluxo de visitantes argentinos. Dados da Polícia Federal e do Observatório de Migrações Internacionais (OBMigra) revelam que, de janeiro a setembro de 2025, um total de 23.349 argentinos desembarcaram no Aeroporto Internacional do Recife, representando um aumento de 234,75% em comparação com o mesmo período de 2024.

A consolidação do mercado argentino como o principal emissor de turistas estrangeiros para o estado é reforçada por novos investimentos na malha aérea. Os três aeroportos que fazem decolagem com origem na Argentina e destino no Recife chegaram a 30 voos planejados para setembro: Aeroparque (Buenos Aires), com 8 voos; o Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, o Ezeiza (Buenos Aires), com 18 voos; e Córdoba (Córdoba), com 4 voos.

A rota Buenos Aires (EZEIZA)/Recife, operada pela companhia aérea JetSmart, é uma das principais alavancas desse crescimento desde que a empresa iniciou suas operações no Nordeste em 1º de julho de 2025, com tarifas competitivas.

Segundo o secretário estadual de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, a expansão da malha aérea contou com o apoio do Governo de Pernambuco e da Aena (administradora do aeroporto).

“O balanço positivo dos primeiros nove meses de 2025 indica que Pernambuco está no caminho adequado para se consolidar como um destino de referência na América do Sul. Com a ampliação da malha aérea e a contínua promoção do destino, o estado se prepara para receber um fluxo ainda maior de visitantes, oferecendo suas belezas naturais, cultura e história a um público cada vez mais diversificado”, disse Kaio Maniçoba.

MAIS ESTRANGEIROS

A liderança dessa presença argentina representa 34,46% dos estrangeiros; seguidos pelos portugueses, com 14.567 pessoas ou 21,50%; os uruguaios marcaram presença com 7.254 ou 10,71%; em quarto lugar, os 3.274 chilenos representam 4,83%; fechando o Top 5 se encontram os italianos com a entrada de 3.006 ou 4,44% dos visitantes estrangeiros que entraram em Pernambuco neste período.