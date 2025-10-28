Tradição canavieira da Mata Sul de Pernambuco se transforma em promissor roteiro turístico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Rota é resultado de um movimento de ressignificação de antigos engenhos, usinas e fazendas que precisaram incorporar novas atividades

Clique aqui e escute a matéria

A Zona da Mata Sul de Pernambuco, com sua história intrinsecamente ligada à lavoura canavieira, anuncia uma ambiciosa reinvenção. Capitaneada pelo Sebrae Pernambuco, a Rota dos Engenhos & Arte será lançada nesta quarta-feira (29), às 10h, na sede da instituição, no Recife, com o objetivo de impulsionar o turismo rural e ecológico na região.

A iniciativa abrange os municípios de Água Preta, Escada, Palmares, Primavera e Ribeirão, e surge com expectativas de alto impacto econômico e social. Há uma previsão de movimentar mais de R$ 1 milhão na economia da região até 2028, além de fomentar o crescimento médio de 20% no faturamento anual dos 30 empreendimentos turísticos e criativos envolvidos. Em termos de emprego e visitação, a expectativa é gerar 200 novos postos de trabalho e acrescentar pelo menos 20 mil visitantes ao território.

De engenho a chocolate Tree to Bar



A Rota é resultado de um movimento de ressignificação de antigos engenhos, usinas e fazendas que precisaram incorporar novas atividades para além da cana-de-açúcar, valorizando a memória patrimonial, cultural e ambiental. Os atrativos oferecem experiências autênticas, gastronomia típica e contato com a natureza.

O Engenho Conceição, em Escada, é um exemplo, com seu casarão colonial e casa de farinha. A propriedade agora se destaca pela produção do primeiro chocolate pernambucano tree to bar, que vai do plantio da árvore à barra. O local oferece experiências gastronômicas, conteúdo pedagógico, trilha e banho de bica.

Já em Primavera, o Engenho Preferência abriga o memorial da família Pontual na antiga fábrica de rodas de veículos. A casa grande de 1919 impressiona pela arquitetura e pelo piso de mosaico inglês, oferecendo passeio histórico, desfile de cavalos de raça, trilhas e plantação de flores tropicais.

Em Palmares, o Engenho Paul preserva a arquitetura colonial da casa grande de 1878, incluindo o famoso Quarto dos Espelhos (que dizem ser assombrado) e estruturas históricas como senzala, pelourinho e quarto de castigo. Além do passeio pela memória, o público encontra restaurante e eventos sazonais.

Usina De Arte - DIVULGAÇÃO

Um dos destinos mais exuberantes é a Usina de Arte, em Água Preta. Onde funcionou a Usina Santa Terezinha, o local é hoje um parque artístico-botânico-educativo com mais de 40 hectares, o maior orquidário do Nordeste e um acervo de mais de 50 obras de arte ao ar livre.

Situado entre Palmares e Água Preta, o Engenho Vênus é uma propriedade centenária e local de nascimento do Patrono da Nutrição Pernambucana, Nélson Chaves. A casa grande preserva a arquitetura colonial e oferece trilhas pela Mata Atlântica, cachoeiras e vivências rurais.

O roteiro ainda inclui empreendimentos como o Engenho Cachoeira e a Fazenda Faco, ambos em Ribeirão, onde os visitantes têm acesso a degustações gastronômicas, informações históricas, observação de vida animal, trilhas, banho de bica e o artesanato da associação Mãos da Mata.

Roteiro sustentável



O roteiro propõe uma alternativa mais sustentável e com forte apelo natural ao tradicional turismo de sol e praia de Pernambuco, como ressaltou Jefferson Santos, gestor de projetos do Sebrae/PE. Os visitantes encontrarão uma variedade de atividades, incluindo passeios de charrete, cavalo, caiaque e trator, além de acesso a restaurantes, lagos, cachoeiras, rios e paisagens nativas. Os equipamentos da Rota também trazem QR Codes com vídeos exclusivos de cada estabelecimento. Murilo Guerra, superintendente do Sebrae/PE, enfatiza que a Rota de Engenhos & Arte chega para impulsionar a economia local e ampliar as oportunidades para os pequenos negócios, diversificando as atividades econômicas do território.

Engenho Conceição - DIVULGAÇÃO

Expo Riquezas da Mata



No dia do lançamento, a sede do Sebrae Pernambuco receberá a Expo Riquezas da Mata, uma mostra gratuita e aberta ao público das 9h às 17h, que reunirá artesanato, gastronomia e flores tropicais dos cinco municípios participantes do roteiro.

Serviço:

O lançamento da Rota dos Engenhos & Arte da Zona da Mata Sul de Pernambuco e a Expo Riquezas da Mata ocorrerão nesta quarta-feira (29), com o lançamento às 10h e a Expo das 9h às 17h. O evento será na sede do Sebrae Pernambuco, na Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife, com acesso gratuito e livre para todos os públicos.