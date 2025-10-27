O chame do Centro-Oeste: 4 destinos incríveis no coração do Brasil
No coração do Brasil, uma região de beleza singular! Explore 4 destinos do Centro-Oeste que combinam natureza intocada, história e arquitetura única.
O Centro-Oeste brasileiro é uma região de contrastes impressionantes, que abriga o berço das águas, a capital planejada do país e a maior planície alagável do planeta.
Longe das praias, o coração do Brasil oferece uma imersão profunda em belezas naturais, história e uma cultura que se forma na interseção de diversas regiões.
Se você busca uma viagem com foco em ecoturismo, aventura ou arquitetura, separamos quatro destinos imperdíveis que revelam o charme singular desta parte do território nacional.
4 destinos incríveis no coração do Brasil
1. Chapada dos Guimarães, Mato Grosso
Localizada a cerca de 60 km de Cuiabá, a Chapada dos Guimarães é um santuário de cânions, cachoeiras e mirantes. O parque nacional é famoso pela vista espetacular do Mirante de Geodésia, que seria o centro geodésico da América do Sul. A região oferece trilhas com diferentes níveis de dificuldade, piscinas naturais cristalinas e a imponente Cachoeira Véu de Noiva, ideal para quem ama ecoturismo e geologia.
2. Pirenópolis, Goiás
Esta charmosa cidade histórica em Goiás (a cerca de 150 km de Brasília) preserva a arquitetura colonial e o clima de interior. Pirenópolis é conhecida pelas suas ruas de pedra, igrejas do século XVIII e a efervescente cena cultural e artesanal. A cidade também é cercada por diversas cachoeiras acessíveis, como a do Lázaro e a das Araras, sendo um excelente refúgio que combina história e natureza em um só lugar.
3. Brasília, Distrito Federal
O destino é obrigatório para quem aprecia arquitetura moderna e urbanismo planejado. Brasília, a capital federal, é Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Em um dia, é possível fazer um tour cívico visitando a Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana e o Palácio do Planalto, todos projetados por Oscar Niemeyer. É uma aula de história e arte ao ar livre.
4. Bonito, Mato Grosso do Sul
Bonito faz jus ao nome: é a capital brasileira do ecoturismo e mergulho em águas cristalinas. O principal atrativo são os rios de visibilidade inacreditável, como o Rio da Prata e o Rio Sucuri, onde é possível praticar flutuação e snorkeling. A região também conta com grutas impressionantes, como a Gruta do Lago Azul, proporcionando uma experiência de conexão com a natureza de forma organizada e sustentável.