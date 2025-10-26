Programa de família: 4 locais para visitar com os pais

Viajar com os pais ou com a família estendida exige um planejamento especial. O destino ideal deve oferecer conforto, segurança, acessibilidade e atividades que agradem a diferentes faixas etárias, misturando lazer, cultura e a possibilidade de relaxamento. Se você está buscando o cenário perfeito para criar memórias afetivas, confira 4 locais que são verdadeiros acertos para um programa de família inesquecível, seja no Brasil ou no exterior.

1. Gramado e Canela, Rio Grande do Sul

A Serra Gaúcha é um destino familiar por excelência. As cidades vizinhas de Gramado e Canela oferecem um clima europeu, segurança impecável e atrações que encantam desde crianças até os avós. O foco está nos parques temáticos (como o Mini Mundo), na culinária deliciosa (especialmente o fondue e o café colonial) e nas belezas naturais, como a Cascata do Caracol. A infraestrutura hoteleira é de alto nível e muito acessível para idosos.

2. Costa Rica

Para famílias que amam a natureza e buscam um destino internacional seguro e tranquilo, a Costa Rica é a escolha perfeita. O país é famoso pelo seu foco em ecoturismo e pelo lema "Pura Vida". Os pais podem desfrutar de banhos em águas termais próximas aos vulcões, caminhar por trilhas leves em meio à fauna e flora exuberantes, ou relaxar em resorts que oferecem conforto em meio à natureza.

3. Foz do Iguaçu, Paraná

Este destino é um clássico que agrada a todas as gerações. Foz do Iguaçu é acessível e oferece um espetáculo natural único: as Cataratas do Iguaçu, que podem ser visitadas por trilhas pavimentadas e elevadores. Além disso, a visita à Usina de Itaipu e ao Parque das Aves complementam o passeio com informação e lazer, criando um roteiro cultural e visualmente impressionante.

4. Lisboa e Arredores, Portugal

Para uma viagem internacional que une história, cultura e facilidade, Lisboa é imbatível. A capital portuguesa é segura, acolhedora e não tem a barreira do idioma. Em um único roteiro, a família pode explorar os bairros históricos com bondes, visitar o Mosteiro dos Jerónimos e fazer um bate e volta para cidades pitorescas como Sintra (com seus castelos de contos de fadas) e Cascais (com seu charme litorâneo).