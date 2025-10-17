Belo Horizonte, a capital mineira, é uma cidade que equilibra a modernidade de uma metrópole planejada com a tradição e o calor humano de Minas Gerais.

Conhecida como a "Capital Mundial dos Botecos", BH oferece muito mais do que boa comida e cerveja gelada.

Para quem tem poucos dias e quer aproveitar ao máximo, reunimos 6 dicas essenciais que guiam você pelo melhor da cidade, garantindo que a sua viagem seja produtiva e inesquecível.

O que fazer em Belo Horizonte? 6 dicas para não perder tempo na viagem

1. Mergulho Cultural na Praça da Liberdade

O Circuito Cultural Praça da Liberdade é o coração cultural de BH. A antiga sede do governo do estado foi transformada em um complexo com mais de dez espaços, incluindo o Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau), o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e o Espaço do Conhecimento UFMG. Reserve pelo menos uma manhã inteira para explorar os museus e admirar a arquitetura eclética que cerca a praça.

2. Caminhada Arquitetônica na Pampulha

O Conjunto Moderno da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, é Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Visite a icônica Igreja de São Francisco de Assis (a Igrejinha da Pampulha), o Museu de Arte da Pampulha (MAP) e a Casa do Baile. A Lagoa da Pampulha, com sua orla perfeita para caminhadas e bicicletas, é o local ideal para apreciar a arte e a natureza.

3. Almoço e Compras no Mercado Central

Esqueça a dieta e mergulhe nos sabores mineiros. O Mercado Central é uma explosão de cores e aromas. Não perca a chance de provar o autêntico queijo minas, doces de leite caseiros e, claro, o famoso fígado com jiló (prato obrigatório para os aventureiros gastronômicos). É o lugar ideal para comprar lembrancinhas e temperos regionais.

4. Entardecer no Mirante do Mangabeiras

Para ter a melhor vista panorâmica da capital, dirija-se ao Mirante do Mangabeiras. Localizado na Serra do Curral, o local oferece uma perspectiva de 360 graus da cidade, sendo o ponto perfeito para contemplar o pôr do sol. É um refúgio de tranquilidade e ar puro, ideal para encerrar o dia.

5. Roteiro Gastronômico Pelos Botecos

A fama de Capital Mundial dos Botecos é justa. Dedique uma noite para explorar a boemia local, especialmente nos bairros de Savassi ou Santa Tereza. Procure pelos bares que participam do festival Comida di Buteco para experimentar petiscos premiados e a tradicional cachaça mineira. O clima é descontraído e a hospitalidade mineira é contagiante.

6. Visita ao Inhotim (Bate e Volta)

Embora não esteja em BH, o Instituto Inhotim, um dos maiores centros de arte contemporânea a céu aberto do mundo, fica a apenas 60 km da capital (na cidade de Brumadinho) e é um passeio imperdível para quem tem um dia extra. É possível contratar um transfer ou alugar um carro para um bate e volta de dia inteiro, unindo arte, botânica e arquitetura em um só lugar.