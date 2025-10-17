fechar
Cidades |

Porto de Galinhas: maré alta e dia ensolarado prometem ser presentes nesta sexta-feira (17/10)

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h55, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Por Bruna Oliveira Publicado em 17/10/2025 às 4:50
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta sexta-feira (17 de outubro de 2025), poderá aproveitar um dia ensolarado e com ótima luminosidade, perfeito para explorar o mar cristalino e as piscinas naturais da região.

Segundo o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para 4h55 e o pôr do sol para 17h15, garantindo um longo período de claridade ideal para contemplar as paisagens locais.

Mesmo com o dia favorável, é importante ficar atento às oscilações da maré, que definem os melhores horários para mergulhos e passeios de jangada.

Porto de Galinhas: maré alta e dia ensolarado prometem passeios tranquilos nesta sexta

Previsão de marés para sexta-feira (17):

Maré alta (preia-mar): 1h49 – 2,0 m

Maré baixa (baixa-mar): 8h09 – 0,5 m

Segunda maré alta: 14h15 – 1,9 m

Segunda maré baixa: 20h22 – 0,5 m

O coeficiente de maré deve permanecer em torno de 70, considerado alto.

Respeitar os horários e orientações dos jangadeiros e guias credenciados garante um passeio seguro e a melhor experiência em um dos destinos mais procurados do litoral pernambucano.

Leia também

Porto de Galinhas terá quinta-feira (16/10) de sol e clima estável, ideal para curtir o mar
clima

Porto de Galinhas terá quinta-feira (16/10) de sol e clima estável, ideal para curtir o mar
Porto de Galinhas: quinta-feira (16/10) de sol e mar tranquilo com marés favoráveis
clima e tempo

Porto de Galinhas: quinta-feira (16/10) de sol e mar tranquilo com marés favoráveis

Compartilhe

Tags