fechar
Cidades |

Porto de Galinhas terá quinta-feira (16/10) de sol e clima estável, ideal para curtir o mar

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 25°C e 32°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 16/10/2025 às 6:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - Istock

Clique aqui e escute a matéria

Quem planeja visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (16 de outubro de 2025), deve encontrar um cenário perfeito para aproveitar o mar cristalino e as belezas naturais da região.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o dia será de céu parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva ao longo de todo o período, o que favorece atividades ao ar livre e passeios pelas piscinas naturais.

Situada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 25°C e 32°C, com o calor típico do clima tropical predominando durante o dia.

A umidade relativa do ar deve variar entre 61% e 99%, contribuindo para uma sensação térmica elevada nas horas mais quentes da tarde.

Com o mar calmo e o sol presente na maior parte do tempo, o dia promete ser ideal para mergulhos, caminhadas na areia e passeios de jangada.

Ainda assim, recomenda-se o uso de proteção solar, hidratação constante e acompanhamento das condições meteorológicas, garantindo uma experiência segura e confortável em um dos destinos mais procurados do litoral pernambucano.

Leia também

Porto de Galinhas: quinta-feira (16/10) de sol e mar tranquilo com marés favoráveis
clima e tempo

Porto de Galinhas: quinta-feira (16/10) de sol e mar tranquilo com marés favoráveis
Dia de sol e mar calmo marca a quarta-feira (15/10) em Porto de Galinhas
clima e tempo

Dia de sol e mar calmo marca a quarta-feira (15/10) em Porto de Galinhas

Compartilhe

Tags