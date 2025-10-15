Dia de sol e mar calmo marca a quarta-feira (15/10) em Porto de Galinhas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h55, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quarta-feira (15 de outubro de 2025), encontrará um cenário perfeito para curtir o dia ao ar livre.

O destino turístico, famoso por suas águas cristalinas e piscinas naturais, promete um clima ensolarado, boa luminosidade e excelentes condições para banho e passeios de jangada.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para as 4h55, enquanto o pôr do sol ocorre às 17h15, garantindo um longo período de claridade — ideal para explorar as paisagens e registrar belas fotos da região.

Os visitantes devem, no entanto, ficar atentos às variações da maré, que definem os melhores momentos para atividades náuticas e mergulhos entre os corais.

Previsão de marés para quarta-feira (15):

Maré baixa (baixa-mar): 6h06 – 0,7 m

Segunda maré baixa: 18h45 – 0,8 m

Única maré alta (preia-mar): 12h29 – 1,7 m

O coeficiente de maré deve permanecer em torno de 49, valor considerado baixo, o que indica variações suaves no nível da água e correntezas mais amenas.

Esse cenário é favorável a passeios tranquilos, especialmente durante a maré baixa, quando é possível observar corais, peixes e outras formas de vida marinha com nitidez.

Mesmo com o mar calmo, os turistas devem seguir as orientações dos jangadeiros e guias credenciados para garantir segurança e aproveitar ao máximo as belezas naturais de Porto de Galinhas.