Sol predomina em Porto de Galinhas nesta terça (14), mas há previsão de chuvas rápidas no início do dia

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 25°C e 32°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 14/10/2025 às 6:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

O clima deve se manter favorável para quem planeja curtir o mar e as belezas naturais de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta terça-feira (14 de outubro de 2025).

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, em geral de intensidade fraca.

Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas variando entre 25°C e 32°C.

O calor típico da faixa litorânea deve predominar, criando um ambiente quente e úmido, ideal para atividades ao ar livre e passeios à beira-mar.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 100%, o que tende a elevar a sensação térmica durante o período da tarde.

Apesar das possíveis pancadas passageiras, o sol deve prevalecer na maior parte do dia, mantendo boas condições para o lazer.

Visitantes e moradores, no entanto, devem se manter atentos às atualizações meteorológicas e planejar seus passeios considerando as variações do clima, garantindo segurança e conforto ao longo do dia.

