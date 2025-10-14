fechar
Porto de Galinhas tem maré baixa e mar calmo nesta terça (14); confira os melhores horários para os passeios

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h56, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Por Bruna Oliveira Publicado em 14/10/2025 às 4:50
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - VINICIUS BACARIN/iStock

Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta terça-feira (14 de outubro de 2025), deve se preparar para um dia de sol, boa luminosidade e ótimas condições para aproveitar o mar cristalino.

O destino, conhecido por suas águas calmas e piscinas naturais, promete um cenário convidativo para passeios de jangada e mergulhos ao ar livre.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para as 4h56 e o pôr do sol para as 17h15, proporcionando um longo intervalo de claridade — ideal para contemplar as belezas da região.

Ainda assim, quem pretende explorar as piscinas naturais deve ficar atento às oscilações da maré, que determinam os melhores horários para as atividades náuticas.

Previsão de marés para terça-feira (14)

Maré baixa (baixa-mar): 4h21 – 0,7 m

Maré alta (preia-mar): 17h16 – 1,7 m

Segunda maré baixa: 10h54 – 0,9 m

Segunda maré alta: 23h29 – 1,7 m

O coeficiente de maré deve se manter em torno de 40, considerado baixo, o que significa variações suaves no nível do mar e menor intensidade das correntezas.

Esse cenário favorece passeios tranquilos e seguros, especialmente durante o período da maré baixa, quando é possível observar com clareza os corais e a vida marinha.

Mesmo com o mar calmo, é essencial seguir as orientações dos jangadeiros e guias credenciados para garantir uma experiência segura e aproveitar ao máximo a beleza natural de Porto de Galinhas.

