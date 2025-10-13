fechar
Previsão do tempo em Porto de Galinhas nesta segunda (13) indica sol com chuvas rápidas

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 31°C

Praia de Porto de Galinhas
De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o clima em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, deve apresentar céu parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas no período da madrugada e início da manhã, de intensidade fraca.

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 31°C, típicas do clima tropical, proporcionando um ambiente quente e úmido, ideal para atividades ao ar livre e passeios à beira-mar.

A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 100%, o que pode aumentar a sensação de calor durante os períodos mais quentes do dia.

Mesmo com predomínio de sol em boa parte do dia, visitantes e moradores devem se preparar para pancadas de chuva rápidas e passageiras e acompanhar as atualizações meteorológicas para aproveitar o dia com segurança.

