Previsão do tempo em Porto de Galinhas neste domingo (12) indica sol com algumas nuvens e chuvas rápidas
A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 28°C
Clique aqui e escute a matéria
De acordo com o Climatempo, o clima em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, deve apresentar sol com algumas nuvens, com chuvas rápidas durante o dia e à noite, neste domingo (12).
Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 24°C e 28°C, típicas do clima tropical, proporcionando um ambiente quente e úmido, ideal para atividades ao ar livre e passeios à beira-mar.
A umidade relativa do ar deve variar entre 72% e 89%, aumentando a sensação de calor e contribuindo para o clima característico do litoral pernambucano.
Mesmo com o sol predominando, visitantes devem estar preparados para chuvas rápidas e passageiras e acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia.