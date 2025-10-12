fechar
Previsão do tempo em Porto de Galinhas neste domingo (12) indica sol com algumas nuvens e chuvas rápidas

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 28°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/10/2025 às 6:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

De acordo com o Climatempo, o clima em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, deve apresentar sol com algumas nuvens, com chuvas rápidas durante o dia e à noite, neste domingo (12).

Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 24°C e 28°C, típicas do clima tropical, proporcionando um ambiente quente e úmido, ideal para atividades ao ar livre e passeios à beira-mar.

A umidade relativa do ar deve variar entre 72% e 89%, aumentando a sensação de calor e contribuindo para o clima característico do litoral pernambucano.

Mesmo com o sol predominando, visitantes devem estar preparados para chuvas rápidas e passageiras e acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia.

