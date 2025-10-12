Maré em Porto de Galinhas neste domingo (12) exige atenção para passeios e piscinas naturais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h57, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Quem planeja visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste domingo, 12 de outubro de 2025, deve ficar atento às oscilações da maré, que influenciam diretamente os horários ideais para mergulhos, passeios de jangada e visita às piscinas naturais.

Segundo informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para as 4h57, enquanto o pôr do sol ocorrerá às 17h15, garantindo um dia de boa luminosidade para atividades ao ar livre e contemplação da natureza local.

Previsão de marés para o domingo (12)

Maré baixa (baixa-mar): 01h45 – 0,4 m

Maré alta (preia-mar): 08h05 – 2,0 m

Segunda baixa-mar: 14h20 – 0,6 m

Segunda preia-mar: 20h22 – 0,8 m

O coeficiente de maré deve ficar em torno de 50, considerado médio, indicando variações moderadas no nível do mar.

Durante a maré baixa, as piscinas naturais ficam mais visíveis e cristalinas, oferecendo cenários ideais para fotos e passeios de lazer.

É importante que turistas e guias locais respeitem os horários indicados para garantir segurança e melhor aproveitamento das belezas naturais de Porto de Galinhas, um dos destinos mais procurados do Nordeste.