Previsão do tempo em Porto de Galinhas neste sábado (11) indica sol com pancadas isoladas de chuva fraca

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 31°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/10/2025 às 6:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o clima em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, deve apresentar céu parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas no período da manhã, de intensidade fraca, neste sábado (11).

As precipitações passageiras não devem atrapalhar quem pretende aproveitar o mar cristalino e as belezas naturais da região.

Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 24°C e 31°C, típicas do clima tropical, criando um ambiente quente e úmido ideal para atividades ao ar livre.

A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 100%, aumentando a sensação de calor, principalmente à tarde, quando as temperaturas atingem os níveis mais altos.

Apesar do predomínio do sol durante boa parte do dia, moradores e turistas devem ficar atentos às pancadas isoladas de chuva, comuns nesta época do ano.

Para atividades ao ar livre, como passeios de barco ou jangada, é recomendável acompanhar as atualizações meteorológicas e manter atenção redobrada, já que o tempo pode mudar rapidamente no litoral pernambucano.

