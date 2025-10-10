Tábua da maré em Porto de Galinhas nesta sexta (10): oscilações marcantes devem influenciar passeios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quem pretende aproveitar o mar cristalino e as paisagens naturais de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, deve ficar atento às oscilações significativas da maré, que podem alterar o melhor horário para visitar as piscinas naturais ou realizar passeios de jangada e mergulho.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h58, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15, garantindo um dia de boa luminosidade para atividades ao ar livre e contemplação das belezas da região.

Marés

Os registros indicam as seguintes previsões:

Maré alta (preia-mar): 05h22 – 2,4 m

Maré baixa (baixa-mar): 11h35 – 0,3 m

Segunda preia-mar: 17h35 – 2,2 m

Segunda baixa-mar: 23h53 – 0,3 m

O coeficiente de maré deve se manter em torno de 83, considerado alto. Isso significa que haverá grandes variações entre as marés altas e baixas, com correntezas mais fortes e movimento intenso das águas.

Essas condições favorecem paisagens deslumbrantes durante a maré baixa, quando as piscinas naturais exibem sua transparência característica.

No entanto, é fundamental que turistas, jangadeiros e guias locais mantenham atenção redobrada e respeitem os horários indicados para os passeios.

A recomendação é realizar as atividades apenas com profissionais credenciados, garantindo segurança e o melhor aproveitamento das belezas naturais que fazem de Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.