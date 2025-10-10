fechar
Cidades | Notícia

Tábua da maré em Porto de Galinhas nesta sexta (10): oscilações marcantes devem influenciar passeios

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h58, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Por Bruna Oliveira Publicado em 10/10/2025 às 4:55
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - VINICIUS BACARIN/Istock

Clique aqui e escute a matéria

Quem pretende aproveitar o mar cristalino e as paisagens naturais de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, deve ficar atento às oscilações significativas da maré, que podem alterar o melhor horário para visitar as piscinas naturais ou realizar passeios de jangada e mergulho.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h58, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15, garantindo um dia de boa luminosidade para atividades ao ar livre e contemplação das belezas da região.

Marés

Os registros indicam as seguintes previsões:

Maré alta (preia-mar): 05h22 – 2,4 m

Maré baixa (baixa-mar): 11h35 – 0,3 m

Segunda preia-mar: 17h35 – 2,2 m

Segunda baixa-mar: 23h53 – 0,3 m

O coeficiente de maré deve se manter em torno de 83, considerado alto. Isso significa que haverá grandes variações entre as marés altas e baixas, com correntezas mais fortes e movimento intenso das águas.

Essas condições favorecem paisagens deslumbrantes durante a maré baixa, quando as piscinas naturais exibem sua transparência característica.

No entanto, é fundamental que turistas, jangadeiros e guias locais mantenham atenção redobrada e respeitem os horários indicados para os passeios.

A recomendação é realizar as atividades apenas com profissionais credenciados, garantindo segurança e o melhor aproveitamento das belezas naturais que fazem de Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.

Leia também

Tábua da maré em Porto de Galinhas nesta quinta (9) indica variações expressivas e alerta para correntezas mais fortes
clima e tempo

Tábua da maré em Porto de Galinhas nesta quinta (9) indica variações expressivas e alerta para correntezas mais fortes
Céu parcialmente nublado e chuvas rápidas marcam a previsão do tempo para Porto de Galinhas nesta quinta, 09/10/25
clima

Céu parcialmente nublado e chuvas rápidas marcam a previsão do tempo para Porto de Galinhas nesta quinta, 09/10/25

Compartilhe

Tags