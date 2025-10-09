fechar
Tábua da maré em Porto de Galinhas nesta quinta (9) indica variações expressivas e alerta para correntezas mais fortes

Segundo dados do site Tábuas da Maré, as variações ao longo do dia podem influenciar diretamente o melhor horário para visitar as piscinas naturais

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/10/2025 às 6:30
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - Judson Castro/Istock

Quem pretende aproveitar o mar cristalino e as paisagens naturais de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, deve ficar atento às oscilações significativas da maré.

Segundo dados do site Tábuas da Maré, as variações ao longo do dia podem influenciar diretamente o melhor horário para visitar as piscinas naturais e realizar passeios de mergulho ou jangada.

O amanhecer está previsto para às 4h58, enquanto o pôr do sol ocorrerá às 17h15, garantindo um dia de boas condições de luminosidade para atividades ao ar livre.

Marés

Os registros indicam os seguintes horários e alturas:

Maré alta (preia-mar): 04h37 – 2,5 m

Maré baixa (baixa-mar): 10h52 – 0,2 m

Segunda preia-mar: 16h51 – 2,3 m

Segunda baixa-mar: 23h07 – 0,1 m

O coeficiente de maré deve se manter em torno de 98, valor considerado alto.

Isso significa que o movimento das águas será mais intenso, com grandes variações entre as marés altas e baixas, o que também pode resultar em correntezas mais fortes.

Essas condições, embora proporcionem paisagens deslumbrantes e águas mais rasas nas piscinas naturais durante a maré baixa, exigem atenção redobrada de turistas, jangadeiros e guias locais.

Recomenda-se realizar os passeios apenas nos horários indicados pelos profissionais credenciados, garantindo segurança e melhor aproveitamento das belezas naturais da região.

