Cidades

Céu parcialmente nublado e chuvas rápidas marcam a previsão do tempo para Porto de Galinhas nesta quinta, 09/10/25

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 22°C e 33°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/10/2025 às 6:00
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - Istock

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), o tempo em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, deve permanecer instável nesta quinta-feira (9), com céu parcialmente nublado e a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas no período da madrugada e primeiras horas da manhã.

As precipitações, segundo o órgão, devem ocorrer com intensidade fraca.

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 22°C e 33°C, criando um ambiente quente e úmido, ideal para quem pretende aproveitar o mar e as paisagens naturais.

Apesar da previsão de sol ao longo do dia, os visitantes devem estar atentos às pancadas rápidas de chuva, comuns nesta época do ano.

A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 100%, o que tende a aumentar a sensação térmica, especialmente durante o período da tarde, quando as temperaturas atingem os níveis mais altos.

Mesmo com o predomínio de tempo firme em boa parte do dia, é importante estar alerta a mudanças repentinas nas condições climáticas e manter a atenção redobrada, principalmente em atividades ao ar livre e passeios de barco.


