Confira a previsão do tempo para Porto de Galinhas nesta quarta-feira, 08/10/2025

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a previsão do tempo para Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quarta-feira (8), aponta para um dia de céu parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas nas primeiras horas da manhã e à noite, com intensidade fraca.

Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 23°C e 32°C, criando um clima agradável e propício para atividades ao ar livre, especialmente para os turistas que visitam a região.

A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95% ao longo do dia, o que contribui para uma sensação térmica mais úmida durante os períodos de maior calor.

Apesar das condições favoráveis, a APAC recomenda que moradores e visitantes fiquem atentos às mudanças no tempo e estejam preparados para chuvas passageiras, típicas do período.