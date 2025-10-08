fechar
Confira a previsão do tempo para Porto de Galinhas nesta quarta-feira, 08/10/2025

A praia deve registrar temperaturas entre 23°C e 32°C, criando um clima propício para atividades ao ar livre, especialmente para os turistas

Por Bruna Oliveira Publicado em 08/10/2025 às 6:10 | Atualizado em 08/10/2025 às 13:49
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - VINICIUS BACARIN/iStock

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a previsão do tempo para Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quarta-feira (8), aponta para um dia de céu parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas nas primeiras horas da manhã e à noite, com intensidade fraca.

Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 23°C e 32°C, criando um clima agradável e propício para atividades ao ar livre, especialmente para os turistas que visitam a região.

A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95% ao longo do dia, o que contribui para uma sensação térmica mais úmida durante os períodos de maior calor.

Apesar das condições favoráveis, a APAC recomenda que moradores e visitantes fiquem atentos às mudanças no tempo e estejam preparados para chuvas passageiras, típicas do período.

