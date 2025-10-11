Maré em Porto de Galinhas neste sábado (11) deve favorecer passeios e revelar piscinas naturais cristalinas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h57, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Quem planeja visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste sábado, 11 de outubro de 2025, poderá aproveitar um dia de boa luminosidade e condições ideais para atividades ao ar livre, mas é importante estar atento às oscilações da maré, que influenciam diretamente os melhores horários para os passeios de jangada e mergulho nas piscinas naturais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para as 4h57, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15, garantindo um intervalo extenso de claridade para contemplar as belezas naturais da região.

Previsão de marés para o sábado

Maré alta (preia-mar): 06h10 – 2,2 m

Maré baixa (baixa-mar): 12h24 – 0,5 m

Segunda maré alta: 18h24 – 2,0 m

O coeficiente de maré deve se manter em torno de 63, considerado médio, o que indica variações moderadas no nível do mar.

Durante a maré baixa, as piscinas naturais revelam sua transparência característica, formando um cenário perfeito para fotos, mergulhos e passeios de jangada.

Especialistas reforçam a importância de respeitar os horários das marés e realizar os passeios apenas com jangadeiros e guias credenciados, garantindo segurança e preservação ambiental.

Com o mar calmo e o clima estável previsto para o dia, o cenário deve ser de paisagens deslumbrantes, reafirmando Porto de Galinhas como um dos destinos mais procurados do Nordeste para quem busca descanso, natureza e beleza em estado puro.