Maré em Porto de Galinhas neste sábado (11) deve favorecer passeios e revelar piscinas naturais cristalinas

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h57, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/10/2025 às 4:50
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

Quem planeja visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste sábado, 11 de outubro de 2025, poderá aproveitar um dia de boa luminosidade e condições ideais para atividades ao ar livre, mas é importante estar atento às oscilações da maré, que influenciam diretamente os melhores horários para os passeios de jangada e mergulho nas piscinas naturais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para as 4h57, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15, garantindo um intervalo extenso de claridade para contemplar as belezas naturais da região.

Previsão de marés para o sábado

Maré alta (preia-mar): 06h10 – 2,2 m

Maré baixa (baixa-mar): 12h24 – 0,5 m

Segunda maré alta: 18h24 – 2,0 m

O coeficiente de maré deve se manter em torno de 63, considerado médio, o que indica variações moderadas no nível do mar.

Durante a maré baixa, as piscinas naturais revelam sua transparência característica, formando um cenário perfeito para fotos, mergulhos e passeios de jangada.

Especialistas reforçam a importância de respeitar os horários das marés e realizar os passeios apenas com jangadeiros e guias credenciados, garantindo segurança e preservação ambiental.

Com o mar calmo e o clima estável previsto para o dia, o cenário deve ser de paisagens deslumbrantes, reafirmando Porto de Galinhas como um dos destinos mais procurados do Nordeste para quem busca descanso, natureza e beleza em estado puro.

