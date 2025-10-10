Sexta-feira (10) em Porto de Galinhas deve ter sol entre nuvens e chuvas rápidas, aponta Apac

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 22°C e 33°C

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o tempo em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, deve permanecer instável nesta sexta-feira (10), com céu parcialmente nublado e chuvas rápidas e isoladas durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, com intensidade fraca.

As precipitações passageiras não devem comprometer o dia de quem pretende aproveitar o mar e as belezas naturais da região.

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 33°C, criando um ambiente quente e úmido, típico do clima tropical da costa pernambucana.

A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 100%, elevando a sensação térmica, especialmente no período da tarde, quando o calor se intensifica.

Apesar do predomínio de sol durante boa parte do dia, é importante que moradores e turistas estejam preparados para pancadas isoladas de chuva, comuns nesta época do ano.

Para quem deseja fazer atividades ao ar livre, é importante acompanhar as atualizações meteorológicas e de manter atenção redobrada durante passeios de barco e jangada, já que o tempo pode mudar de forma repentina no litoral pernambucano.