Marés em Porto de Galinhas nesta segunda (13) terão variações suaves e favorecem passeios nas piscinas naturais

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h56, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Quem pretende visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta segunda-feira (13 de outubro de 2025), deve encontrar um dia de boa luminosidade e condições propícias para atividades ao ar livre, como mergulho e passeios de jangada.

No entanto, é importante ficar atento às oscilações da maré, que influenciam diretamente os melhores horários para aproveitar as piscinas naturais.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para as 4h56, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15, garantindo um longo período de claridade para contemplar as paisagens da região.

Previsão de marés para segunda-feira (13)

Maré baixa (baixa-mar): 2h50 – 0,6 m

Maré alta (preia-mar): 09h16 – 1,8 m

Segunda maré baixa: 15h34 – 0,8 m

Segunda maré alta: 21h43 – 1,7 m

O coeficiente de maré deve permanecer em torno de 40, considerado baixo, o que significa variações suaves no nível do mar e menor intensidade de correntezas.

Essas condições tornam o dia ideal para passeios tranquilos, especialmente durante o período da maré baixa, quando as águas ficam mais rasas e cristalinas, revelando com nitidez os corais e peixes das piscinas naturais de Porto de Galinhas.

Mesmo assim, recomenda-se seguir as orientações dos jangadeiros e guias credenciados para garantir segurança e melhor aproveitamento da experiência.