Porto de Galinhas: quinta-feira (16/10) de sol e mar tranquilo com marés favoráveis
De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h55, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15
Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (16 de outubro de 2025), poderá aproveitar um dia ensolarado e com ótima luminosidade, perfeito para explorar o mar cristalino e as piscinas naturais da região.
Segundo o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para 4h55 e o pôr do sol para 17h15, garantindo um longo período de claridade ideal para contemplar as paisagens locais.
Mesmo com o dia favorável, é importante ficar atento às oscilações da maré, que definem os melhores horários para mergulhos e passeios de jangada.
Previsão de marés para quinta-feira (16):
Maré alta (preia-mar): 0h53 – 1,8 m
Maré baixa (baixa-mar): 7h20 – 0,6 m
Segunda maré alta: 13h32 – 1,8 m
Segunda maré baixa: 19h41 – 0,6 m
O coeficiente de maré deve permanecer em torno de 60, considerado médio, proporcionando variações suaves no nível do mar e condições seguras para atividades náuticas.
Respeitar os horários e orientações dos jangadeiros e guias credenciados garante um passeio seguro e a melhor experiência em um dos destinos mais procurados do litoral pernambucano.