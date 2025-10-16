Porto de Galinhas: quinta-feira (16/10) de sol e mar tranquilo com marés favoráveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h55, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (16 de outubro de 2025), poderá aproveitar um dia ensolarado e com ótima luminosidade, perfeito para explorar o mar cristalino e as piscinas naturais da região.

Segundo o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para 4h55 e o pôr do sol para 17h15, garantindo um longo período de claridade ideal para contemplar as paisagens locais.

Mesmo com o dia favorável, é importante ficar atento às oscilações da maré, que definem os melhores horários para mergulhos e passeios de jangada.

Previsão de marés para quinta-feira (16):

Maré alta (preia-mar): 0h53 – 1,8 m

Maré baixa (baixa-mar): 7h20 – 0,6 m

Segunda maré alta: 13h32 – 1,8 m

Segunda maré baixa: 19h41 – 0,6 m

O coeficiente de maré deve permanecer em torno de 60, considerado médio, proporcionando variações suaves no nível do mar e condições seguras para atividades náuticas.

Respeitar os horários e orientações dos jangadeiros e guias credenciados garante um passeio seguro e a melhor experiência em um dos destinos mais procurados do litoral pernambucano.