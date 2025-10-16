fechar
Cidades |

Porto de Galinhas: quinta-feira (16/10) de sol e mar tranquilo com marés favoráveis

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h55, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Por Bruna Oliveira Publicado em 16/10/2025 às 4:50
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - VINICIUS BACARIN/Istock

Clique aqui e escute a matéria

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (16 de outubro de 2025), poderá aproveitar um dia ensolarado e com ótima luminosidade, perfeito para explorar o mar cristalino e as piscinas naturais da região.

Segundo o site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para 4h55 e o pôr do sol para 17h15, garantindo um longo período de claridade ideal para contemplar as paisagens locais.

Mesmo com o dia favorável, é importante ficar atento às oscilações da maré, que definem os melhores horários para mergulhos e passeios de jangada.

Previsão de marés para quinta-feira (16):

Maré alta (preia-mar): 0h53 – 1,8 m

Maré baixa (baixa-mar): 7h20 – 0,6 m

Segunda maré alta: 13h32 – 1,8 m

Segunda maré baixa: 19h41 – 0,6 m

O coeficiente de maré deve permanecer em torno de 60, considerado médio, proporcionando variações suaves no nível do mar e condições seguras para atividades náuticas.

Respeitar os horários e orientações dos jangadeiros e guias credenciados garante um passeio seguro e a melhor experiência em um dos destinos mais procurados do litoral pernambucano.

Leia também

Dia de sol e mar calmo marca a quarta-feira (15/10) em Porto de Galinhas
clima e tempo

Dia de sol e mar calmo marca a quarta-feira (15/10) em Porto de Galinhas
Sol e calor predominam em Porto de Galinhas nesta quarta-feira, 15 de outubro
clima

Sol e calor predominam em Porto de Galinhas nesta quarta-feira, 15 de outubro

Compartilhe

Tags