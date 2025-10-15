fechar
Cidades |

Sol e calor predominam em Porto de Galinhas nesta quarta-feira, 15 de outubro

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 25°C e 32°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/10/2025 às 5:43
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - VINICIUS BACARIN/iStock

Clique aqui e escute a matéria

O clima promete favorecer quem deseja aproveitar o mar e as paisagens naturais de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quarta-feira (15 de outubro de 2025).

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o dia será de céu parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, de intensidade fraca.

A praia, situada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 25°C e 32°C, típicas do clima tropical.

O calor e a alta umidade criam um ambiente convidativo para atividades ao ar livre, banhos de mar e caminhadas pela orla.

A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 100%, o que tende a aumentar a sensação térmica durante o período da tarde.

Mesmo com a possibilidade de pancadas de chuva passageiras, o sol deve predominar, garantindo boas condições para o lazer e o turismo.

Moradores e visitantes são orientados a acompanhar as atualizações meteorológicas e a planejar seus passeios conforme as variações do clima, aproveitando o melhor do dia com segurança e conforto.

Leia também

Dia de sol e mar calmo marca a quarta-feira (15/10) em Porto de Galinhas
clima e tempo

Dia de sol e mar calmo marca a quarta-feira (15/10) em Porto de Galinhas
Porto de Galinhas tem maré baixa e mar calmo nesta terça (14); confira os melhores horários para os passeios
clima e tempo

Porto de Galinhas tem maré baixa e mar calmo nesta terça (14); confira os melhores horários para os passeios

Compartilhe

Tags