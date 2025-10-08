9 tendências de viagem em 2025 que vão te surpreender
Viajantes "reescrevem suas regras" em 2025, rompendo normas convencionais. Idade, gênero e tecnologia redefinem a jornada, buscando novas conexões.
Clique aqui e escute a matéria
Quais são as tendências anuais de viagem de 2025?
Uma pesquisa da Booking.com revelam que os viajantes estão determinados a romper o convencional e criar novas conexões com destinos.
A pesquisa entrevistou mais de 27 mil viajantes em 33 países e aponta este ano como um período de transformações pessoais e sociais facilitadas pelas viagens.
Nove Tendências que Redefinem a Jornada Global em 2025
1. Turismo noturno: 64% dos viajantes brasileiros planejam visitar destinos com céus mais escuros, trocando a luz do dia pela noite, visando contemplação de estrelas e constelações, revela o Booking.com.
2. Retiro de longevidade: Quatro em cada cinco (78%) brasileiros se interessam por roteiros com foco em bem-estar e terapias alternativas.
3. Inteligência Artificial: A IA tende a ser usada para será usada para otimizar a viagem e também contribuir positivamente com os locais visitados, com foco em estabelecer conexões mais profundas com os locais.
4. Viagens multigeracionais: As viagens que envolvem várias gerações estão em alta. A geração mais velha (baby boomers) prioriza gastar dinheiro com entes queridos para criar memórias.
5. Fuga do estresse: Homens brasileiros do sexo masculino estão rompendo expectativas, tem buscado destinos de férias que promovam a saúde mental e o crescimento pessoal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
6. Desafio aos estereótipos: Baby boomers desafiam as expectativas etárias, buscando aventuras fora da zona de conforto e adrenalina.
7. Opções neuroinclusivas: Consumidores neurodivergentes colecionam experiências negativas em viagens devido à sua condição. Por isso, há grande interesse em ferramentas de IA que forneçam informações em tempo real e sugestões de espaços mais silenciosos.
8. Nostalgia: Com base no custo e na consciência sobre sustentabilidade, muitos viajantes adotam o estilo vintage para uma mala mais sustentável, recorrendo a brechós nas férias.
9. Experiências no aeroporto: Os aeroportos estão se tornando destinos com instalações exclusivas. Quase metade (49%) dos brasileiros tem interesse em visitar um lugar por causa do aeroporto. A Geração Z e os millennials lideram essa tendência, buscando cápsulas de sono (32% e 30%, respectivamente) e restaurantes com estrelas Michelin (24% e 25%) antes mesmo de embarcar