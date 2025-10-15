fechar
Cidades | Notícia

Em clima de Halloween: 4 pontos turísticos "assombrados" no Brasil

Teatros imponentes, palácios abandonados e muitas lendas: confira quatro locais turísticos brasileiros envoltos em lendas urbanas de assombrações.

Por Thallys Menezes Publicado em 15/10/2025 às 23:50 | Atualizado em 15/10/2025 às 23:52
O Halloween vem aí, e com a chegada da data, o interesse por histórias de fantasmas e locais misteriosos se intensifica.

Com seu vasto patrimônio histórico, o Brasil possui diversos pontos turísticos que carregam lendas de assombrações e mistérios.

Para quem busca uma dose de adrenalina e curiosidade, exploramos cinco lugares que, segundo a tradição popular, guardam segredos paranormais, todos acessíveis a visitantes e envoltos em um clima de mistério.

5 pontos turísticos tidos como mal-assombrados no Brasil

1. Castelinho do Flamengo (Rio de Janeiro)

Localizado no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, o Castelinho é uma construção de arquitetura pitoresca, inspirada nos castelos europeus. Após ter sido residência de uma família rica no início do século XX, ele foi abandonado e, segundo a lenda urbana, é assombrado pelo fantasma de uma jovem que morreu tragicamente no local. Hoje, o Castelinho funciona como um Centro Cultural e é um ponto turístico pela sua beleza arquitetônica e pelas histórias que o cercam.

2. Teatro Amazonas (Manaus)

O majestoso Teatro Amazonas, no coração de Manaus, é um ícone da Belle Époque brasileira e um ponto turístico obrigatório. No entanto, o local é tema de lendas sobre espíritos.

Dizem que, por vezes, funcionários ouvem passos e sons quando o teatro está vazio. O teatro está aberto para visitas guiadas, onde se pode apreciar sua arquitetura deslumbrante.

3. Cemitério da Consolação (São Paulo)

Embora seja um cemitério, o Cemitério da Consolação é um importante museu a céu aberto de São Paulo. Lá estão sepultados figuras históricas e grandes nomes da elite paulistana, e o local é famoso por suas obras de arte tumulares assinadas por escultores renomados. As lendas urbanas, é claro, rondam os mausoléus mais antigos. O cemitério recebe visitas guiadas focadas na arte e na história.

4. Viaduto do Chá (São Paulo)

Este viaduto histórico, no centro de São Paulo, é um marco arquitetônico e um ponto de intensa circulação, próximo ao Theatro Municipal. O folclore urbano da cidade conta que o Viaduto do Chá é assombrado por almas de pessoas que ali perderam a vida. O viaduto oferece belas vistas da arquitetura central e do Vale do Anhangabaú, sendo um ponto central de referência turística.

 

 
 

