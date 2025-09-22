Cidade no litoral do Ceará abriga o melhor parque aquático das Américas e o 2º melhor do mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre praias paradisíacas e dunas, Aquiraz possui um grande complexo turístico e o 2º melhor parque aquático do mundo, o Aqua Park, do Beach Park

Clique aqui e escute a matéria

No litoral leste do Ceará, a cerca de 25 km de Fortaleza, está localizado o município de Aquiraz, uma das cidades mais antigas do estado e que guarda um importante legado histórico e cultural. Com belas praias, como Porto das Dunas e Prainha, o destino se consolidou ao longo dos anos como um dos mais procurados por turistas que buscam tanto tranquilidade quanto opções de lazer.

É justamente em Porto das Dunas que a cidade abriga uma de suas maiores atrações: o Aqua Park, parte do complexo Beach Park, considerado o segundo melhor parque aquático do mundo. Reunindo toboáguas radicais, piscinas de ondas e áreas voltadas para toda a família, o espaço coloca Aquiraz em destaque no mapa do turismo internacional, atraindo visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior.

Beach Park

Com 40 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas genuinamente cearense, que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a apenas 20 minutos de Fortaleza, o complexo turístico Beach Park é uma das opções de lazer mais procuradas por viajantes no país inteiro.

Imagem do "mini insano", uma das 30 atrações do AquaPark, em Aquiraz (CE) - Divulgação/BeachPark

Atualmente ocupa mais de 250 mil metros quadrados e reúne dois parques, o Aqua Park e o novo Parque Arvorar, além de quatro resorts de alto padrão, que promovem diversão e relaxamento. São eles:

Acqua Beach Park Resort;

Wellness Beach Park Resort;

Oceani Beach Park Resort;

Suites Beach Park Resort.

Além disso, o grande complexo turístico ainda possui o Restaurante de Praia e a charmosa Vila Azul do Mar, espaço de convivência e serviços, ambos abertos ao público passante.

O Aqua Park, que conta com 30 atrações, é hoje considerado o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (Travellers' Choice - Best of the Best, do TripAdvisor).

Já o Parque Arvorar, que foi inaugurado recentemente, é pensado para proporcionar experiências únicas junto a natureza, como uma atração turística sustentável. Por isso, reúne atividades que unem contemplação, interatividade e aventura:

Três aviários de imersão com mais de 250 animais;



Janelas da Conservação, mostrando bastidores do cuidado com a fauna;



Arvorão: trilhas suspensas e escorregadores para todas as idades;



Redão: redes entre as copas das árvores para relaxar e contemplar.

"Surreal": montanha-russa aquática que simula surf

Entre as muitas atrações do AquaPark, uma se destaca pela inovação e pela emoção que proporciona. A atração "Surreal" é descrita como uma montanha-russa aquática, uma experiência que vai muito além de um simples toboágua. Com impressionantes 28 metros de altura e uma temática vibrante que celebra a cultura do surfe, o toboágua foi projetado para simular as manobras radicais das ondas.



Desenvolvido com tecnologia de ponta, o "Surreal" utiliza jatos d'água para impulsionar as boias, criando subidas e descidas que imitam o movimento do mar.

O percurso de mais de um minuto leva os visitantes a uma jornada eletrizante, com velocidades que podem chegar a 42 km/h. A adrenalina começa já no início, com um emocionante "big drop", uma queda de 7 metros que prepara os aventureiros para o que está por vir.

Imagem do AquaPark, parte do complexo Beach Park, reconhecido como o segundo melhor parque aquático do mundo - Rekim Filmes/BeachPark

O percurso é uma verdadeira homenagem ao surfe, traduzindo suas manobras mais famosas em sensações físicas. Os "constrictors" são impressionantes espirais que imitam o "cutback", onde o surfista corta a onda em curvas fechadas para ganhar velocidade. Já as áreas translúcidas fazem referência ao "floater", aquela manobra em que o surfista desliza suavemente sobre a crista da onda.

LEIA TAMBÉM: 5 destinos na África que desafiam a imaginação

Para completar, a parte final do percurso, o "rattler", simula a sensação de estar em um "tubo", onde os visitantes sentem como se estivessem em um chocalho, indo de um lado para o outro antes de saírem na pista final.



A combinação de história, cultura e lazer moderno faz de Aquiraz um destino único no Ceará. Com o AquaPark e atrações inovadoras como o "Surreal", a cidade oferece uma experiência completa, provando que é possível unir o charme do passado com a emoção do presente.

