Tesouro escondido: 6 cidades nordestinas com piscinas naturais de encher os olhos

O Nordeste esconde paraísos! Descubra seis cidades com piscinas naturais de águas cristalinas e vida marinha exuberante, longe do óbvio.

Um mergulho em águas cristalinas!

As belezas do litoral nordestino são famosas, mas o que muitos não sabem é que, além das praias badaladas, a região esconde verdadeiros tesouros: piscinas naturais deslumbrantes

Esses cenários paradisíacos presenteiam os turistas com cores e texturas únicas, longe das multidões das metrópoles.

Para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e paisagens de tirar o fôlego, confira seis cidades que guardam piscinas naturais de encher os olhos!

6 cidades do Nordeste com lindas piscinas naturais

1. Maragogi (Alagoas)

Conhecida como o "Caribe Brasileiro", Maragogi é famosa por suas galés, enormes piscinas naturais acessíveis de catamarã ou lancha. As águas calmas e cristalinas são ideais para mergulho e para observar peixes coloridos.

2. Itacaré (Bahia)

Em uma região de Mata Atlântica preservada, as piscinas naturais de Itacaré surgem entre as pedras nas praias, como a Prainha e a Praia do Havaizinho. São formadas na maré baixa, perfeitas para um banho tranquilo.

3. Galinhos (Rio Grande do Norte)

Uma península isolada no litoral potiguar, Galinhos é um destino rústico com piscinas naturais que se formam na maré baixa. A beleza do local é complementada pelas salinas e pela tranquilidade da vila de pescadores.

4. Praia do Coqueiro em Luís Correia (Piauí)

No litoral do Piauí, a Praia do Coqueiro surpreende com piscinas naturais que se formam entre rochas na maré baixa.

O cenário com coqueiros e areia clara é um convite ao relaxamento e à contemplação.

5. Tamandaré (Pernambuco)

Próxima à famosa Praia dos Carneiros, Tamandaré possui grandes piscinas naturais, com formações de corais que criam aquários naturais de águas quentes e transparentes, ideais para um mergulho em família.

6. Praia de Pipa, em Tibau do Sul (Rio Grande do Norte)

Famosa por suas falésias, Pipa, no litoral sul potiguar, revela piscinas naturais na maré baixa em praias como a Baía dos Golfinhos. As formações rochosas criam recantos de águas calmas e límpidas.