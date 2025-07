Duas cidades brasileiras entram para lista de melhores cidades para estudar na América Latina; veja quais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ranking QS aponta Buenos Aires como líder regional; duas cidades brasileiras garantem destaque entre as 10 primeiras do relatório.

O Brasil ganhou mais um destaque internacional com o novo ranking QS de Melhores Cidades para Estudantes na América Latina.

A pesquisa, que leva em conta cidades com mais de 200 mil habitantes e com pelo menos duas instituições presentes no QS World University Rankings, considera critérios como qualidade das universidades, diversidade estudantil, empregabilidade, custo de vida, atratividade e percepção dos próprios alunos.

Duas cidades brasileiras cumpriram os requisitos necessários, aparecendo em quinto e oitavo lugar na lista. Em primeiro lugar, ficou a cidade de Buenos Aires.

De acordo com o ranking, São Paulo ficou na 5ª posição, enquanto o Rio de Janeiro ocupou a 8ª. O relatório destaca que, embora o apelo internacional de Buenos Aires tenha enfrentado desafios recentes, a cidade segue como referência educacional no continente.



Já o Brasil mantém sua força com dois polos importantes de ensino superior na lista. Confira:

Ranking das 10 melhores cidades da América Latina para estudantes

Imagem do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, Brasil - Rodrigo M Nunes/iStock

Buenos Aires (32º no ranking mundial) Santiago (50º) Cidade do México (73º) Bogotá (99º) São Paulo (101º) Monterrey (111º) Lima (126º) Rio de Janeiro (144º)

E quais são as melhores cidades do mundo para estudantes?

Na colocação global, Seul lidera a lista, superando Londres, que caiu para o 3º lugar. Tóquio aparece em segundo.

A capital sul-coreana foi elogiada pela excelência acadêmica, segurança e inovação.

Top 10 Global

Seul Tóquio Londres Munique Melbourne Sidney Berlim Paris Zurique Viena

Com informações do portal GZH.

