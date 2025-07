Ranking 2025 revela as 10 cidades mais caras do mundo; São Paulo sai do Top 10

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Novo relatório mostra mudanças no custo de vida global e queda significativa da capital paulista no ranking internacional; confira quais são!

Quem planeja morar fora ou quer entender o impacto do custo de vida nas grandes metrópoles precisa ficar atento ao ranking 2025 das cidades mais caras do mundo.

Publicado pelo Julius Baer Group, o levantamento global apontou mudanças importantes na lista, incluindo a saída de São Paulo do Top 10, após dois anos entre as primeiras posições.

As cidades mais caras seguem dominadas por centros financeiros e tecnológicos que aliam infraestrutura de ponta e forte presença de investidores.

São Paulo agora ocupa o 16º lugar

Depois de figurar em 9º lugar nos últimos dois anos, São Paulo caiu sete posições e agora aparece em 16º lugar.

Segundo o Business Insider, a desvalorização do real e políticas locais para conter a inflação podem ter influenciado diretamente na redução do custo de vida.

Além disso, investimentos em moradia e transporte público podem ter ajudado a equilibrar os preços.

A Cidade do México, que aparecia logo atrás da capital paulista em 2024, também teve queda: agora está na 21ª posição.

Por que esse ranking importa?

Mais do que mera curiosidade, saber quais são as cidades mais caras do mundo ajuda na tomada de decisões para quem está de mudança, pensando em estudar fora ou planejando investimentos no exterior.

Os dados também servem de termômetro para o mercado imobiliário e para avaliar tendências de consumo e mobilidade global.

A pesquisa considera fatores como moradia, alimentação, transporte, serviços e bens de luxo, tudo o que pesa no orçamento de quem vive (ou quer viver) nos grandes centros urbanos.

Top 10 cidades mais caras do mundo em 2025