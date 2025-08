5 cidades que nevam no Brasil para visitar e se aconchegar com o clima europeu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um pedacinho dos alpes por aqui! Conheça 5 cidades que nevam no Brasil e que são refúgios perfeitos para curtir o frio com charme.

Dica para quem busca uma experiência de inverno com ares de Europa sem sair do Brasil!

As regiões de serra no sul do país guardam destinos onde o clima gélido pode, ocasionalmente, presentear os visitantes com a beleza rara da neve.

Longe das praias, mas perto do aconchego das lareiras e da boa mesa, essas cidades são refúgios de charme e tranquilidade.

5 cidades que nevam no Brasil

1. São Joaquim (Santa Catarina)

Situada na Serra Catarinense, São Joaquim é uma das cidades com a maior frequência de neve no Brasil. O clima frio atrai visitantes em busca das paisagens brancas.

2. Cambará do Sul (Rio Grande do Sul)

Conhecida por seus cânions, Cambará do Sul fica na Serra Gaúcha e tem um clima propício para a neve. A beleza da natureza local fica ainda mais impressionante sob a paisagem coberta de branco.

3. Urubici (Santa Catarina)

Com paisagens montanhosas e vales, Urubici é outro destaque na Serra Catarinense.

O frio intenso e a umidade tornam a cidade um dos principais pontos para se presenciar a neve no Brasil.

4. Gramado (Rio Grande do Sul)

A mais conhecida da Serra Gaúcha, Gramado é um destino com arquitetura e gastronomia de forte influência europeia. A presenta de neve é frequente, e quando acontece, transforma a cidade em um conto de fadas.

5. Canela (Rio Grande do Sul)

Vizinha a Gramado, Canela se destaca por suas belezas naturais e paisagens serranas. Assim como sua vizinha, a cidade tem clima frio e a neve, mesmo que esporádica, encanta a todos.