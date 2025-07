5 cidades escondidas no interior do Brasil com culinária sem igual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prepare o paladar! Cinco cidades interioranas do Brasil surpreendem com culinária autêntica e inesquecível, perfeitas para viagens.

Clique aqui e escute a matéria

Experiências que agradam em cheio ao paladar e surpreendem!

O interior do Brasil guarda tesouros gastronômicos, cidades onde a culinária é parte fundamental da identidade local, com ingredientes frescos e receitas passadas por gerações.

Longe dos roteiros mais óbvios, esses destinos oferecem uma viagem de sabores autênticos e paisagens que convidam a prolongar a estadia. Confira cinco lugares onde a boa mesa é uma grande atração!

Estas cidades interioranas oferecem uma culinária única

Descubra roteiros saborosos para sua próxima viagem:

1. Tiradentes (Minas Gerais)

No coração de Minas, Tiradentes é um deleite para os amantes da comida. A culinária mineira ganha destaque em seus charmosos restaurantes, com pratos como tutu de feijão, frango com quiabo e o famoso pão de queijo.

2. Pirenópolis (Goiás)

Situada nas montanhas de Goiás, Pirenópolis combina história colonial com uma culinária regional de dar água na boca.

Destaque para os peixes de rio, o empadão goiano e os doces caseiros, além de restaurantes com opções contemporâneas.

3. São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul)

Na Serra Gaúcha, São Francisco de Paula oferece uma culinária serrana robusta e reconfortante. A cidade é um convite ao friozinho e aos sabores do sul, como churrasco e carreteiro.

4. Bonito (Mato Grosso do Sul)

Conhecida pelas belezas naturais, Bonito também surpreende na mesa. A culinária local se destaca pelos peixes de água doce, como o pintado e o pacu, preparados de diversas formas. A gastronomia reflete a abundância dos rios da região.

5. Atibaia (São Paulo)

Próxima à capital paulista, Atibaia é um refúgio gastronômico no interior de São Paulo, famosa por seus morangos e pela diversidade de restaurantes que vão da comida caipira a influências japonesas e europeias.